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22:36 (мск), источник: Vesti.kz

Боксер выдал себя за другого человека и умер на ринге

Трагедия случилась на вечере бокса в албанском Шкодере с бойцом, который выдал себя за другого человека, сообщает vRINGe.com.

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Источник: webnews.bg

21 сентября в СМИ появилась информация, что 21-летний болгарин Исус Величков (0−5) потерял сознание в бою с албанцем Ардитой Мурджи (4−1) и умер, несмотря на все усилия врачей. Позднее выяснилось, что погибшим был не Величков.

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Болгарский союз профессионального бокса распространил заявление, в котором говорится, что у погибшего боксера было удостоверение личности Величкова, а на самом деле это был другой болгарин — Борис Станчев.

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«Союз имеет разумные основания полагать, что Станчев использовал иностранные документы для получения профессиональной лицензии, с которой он выезжал за границу с иностранным удостоверением личности и несколько раз участвовал в спортивных мероприятиях. Причины и обстоятельства, вводящие в заблуждение Союз и официальные органов, уточняются. Как только будет получена необходимая информация по делу, Союз опубликует официальное заключение по данному инциденту», — говорится в сообщении.

Данных о Станчеве на BoxRec нет. На портале боксерской статистики погибшим по-прежнему числится Величков.

По словам очевидцев, трагический бой начался с разведки, но действия Станчева выдавали «заторможенность» ног. Трагедии предшествовал пропущенный джеб, который боксер выдержал, но через несколько минут попятился назад и упал в канаты, потеряв сознание. Пока не уточняется, стали ли причиной смерти повреждения, полученные в этом бою, или же проблема была глубже и более ранняя.

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