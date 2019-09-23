Боксер выдал себя за другого человека и умер на ринге

Источник: webnews.bg

21 сентября в СМИ появилась информация, что 21-летний болгарин Исус Величков (0−5) потерял сознание в бою с албанцем Ардитой Мурджи (4−1) и умер, несмотря на все усилия врачей. Позднее выяснилось, что погибшим был не Величков.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/z-QZdX2yeRc" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Болгарский союз профессионального бокса распространил заявление, в котором говорится, что у погибшего боксера было удостоверение личности Величкова, а на самом деле это был другой болгарин — Борис Станчев.

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«Союз имеет разумные основания полагать, что Станчев использовал иностранные документы для получения профессиональной лицензии, с которой он выезжал за границу с иностранным удостоверением личности и несколько раз участвовал в спортивных мероприятиях. Причины и обстоятельства, вводящие в заблуждение Союз и официальные органов, уточняются. Как только будет получена необходимая информация по делу, Союз опубликует официальное заключение по данному инциденту», — говорится в сообщении.

Данных о Станчеве на BoxRec нет. На портале боксерской статистики погибшим по-прежнему числится Величков.