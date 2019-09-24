Головкин: Ковалев сумеет хорошо заработать, а за «Канело» разговаривать даже не хочу

Их бой состоится 2 ноября в Лас-Вегасе. На кону будет стоять титул российского боксера. Для этого поединка мексиканец, который намерен покорить четвертый дивизион, поднялся на две весовые категории.

«Честно говоря… сразу ответить я не могу, что я думаю об этом бое. Я думаю, что это хорошая ситуация больше для Ковалева, так как у него будет хороший оппонент и возможность хорошо заработать. А за “Канело” разговаривать даже не хочу», — заявил Головкин в беседе с журналистами.