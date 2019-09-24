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09:52 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин: Ковалев сумеет хорошо заработать, а за «Канело» разговаривать даже не хочу

Экс-чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (39−1−1,35 КО) поделился мнением о поединке между мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО) и обладателем титула WBO в полутяжелом весе россиянином Сергеем Ковалевым (34−3−1, 29 КО).

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Источник: AP 2019

Их бой состоится 2 ноября в Лас-Вегасе. На кону будет стоять титул российского боксера. Для этого поединка мексиканец, который намерен покорить четвертый дивизион, поднялся на две весовые категории.

«Честно говоря… сразу ответить я не могу, что я думаю об этом бое. Я думаю, что это хорошая ситуация больше для Ковалева, так как у него будет хороший оппонент и возможность хорошо заработать. А за “Канело” разговаривать даже не хочу», — заявил Головкин в беседе с журналистами.

Сам GGG свой следующий бой проведет 5 октября в Нью-Йорке против украинца Сергея Деревянченко (13−1, 10 КО). На кону будут стоять два вакантных титула чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO, которыми ранее казахстанец уже владел.

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