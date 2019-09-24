Абель Санчес заступился за «Канело» и высказался о трилогии с Головкиным

«Для “Канело” это хороший бой, потому что он переходит в полутяжелый вес. Сауль получил себе в соперники парня, которого все боятся. Он решился на драматичный шаг, который не каждому под силу. Альварес поднимется на две весовые категории. Я думаю, это отличный шаг для Сауля, потому что в соперники он получит правильного парня. Лично я не хотел бы видеть его с боксером вроде Калеба Планта или кого-то вроде него, который был бы быстрее Сауля, моложе и свежее. Ковалев, конечно, бьет сильнее Планта, но он уже на спаде. “Канело” сейчас непросто победить, его нужно избивать для того, чтобы выбить из него всю уверенность в себе», — сказал Санчес.