Абель Санчес заступился за «Канело» и высказался о трилогии с Головкиным

Ранее «Канело» отказался драться с Головкиным в сентябре. 2 ноября мексиканец попытается отобрать у Ковалева титул WBO в полутяжелом весе.
«Для “Канело” это хороший бой, потому что он переходит в полутяжелый вес. Сауль получил себе в соперники парня, которого все боятся. Он решился на драматичный шаг, который не каждому под силу. Альварес поднимется на две весовые категории. Я думаю, это отличный шаг для Сауля, потому что в соперники он получит правильного парня. Лично я не хотел бы видеть его с боксером вроде Калеба Планта или кого-то вроде него, который был бы быстрее Сауля, моложе и свежее. Ковалев, конечно, бьет сильнее Планта, но он уже на спаде. “Канело” сейчас непросто победить, его нужно избивать для того, чтобы выбить из него всю уверенность в себе», — сказал Санчес.
О том, что Сауль предпочел Ковалева третьему бою с Головкиным:
«Для меня это неважно. “Канело” будет драться с тем, кто будет лучше для его карьеры. Если он считает, что бой против Сергея Ковалева — это наилучший вариант, то так тому и быть. Я считаю, что это великолепный бой для Альвареса. Не то чтобы третий бой против Головкина был плохим, но “Канело” делает то, что повторить смогли бы только лишь несколько боксеров. Я думаю, это хорошо для бокса».