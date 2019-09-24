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10:17 (мск), источник: Vesti.kz

Объявлены первые участники андеркарта титульного боя Каната Ислама в Алматы

Вечер бокса пройдет в конце октября.

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Стали известны участники вечера бокса 26 октября 2019 года в Алматы, главным событием которого станет бой казахстанского боксера среднего веса Каната Ислама (26−0, 21 КО) против намибийца Уолтера Каутондоквы (18−1, 17 КО).

В андеркарте запланировано участие казахстанских боксеров — Армана Рысбека (6−0, 5 КО), Руслана Мырсатаева (6−0, 6 КО), Аскара Ерубека (1−0, 1 КО), Нурсултана Аманжолова (1−0, 0 КО) и Бексултана Раушанова (5−1, 3 КО). Информации об их соперниках пока нет.

«В ближайшее время будет организована пресс-конференция, на которой будут объявлены все подробности», — говорится в сообщении Qazaq Promotions.

Добавим, что на кону боя Ислам — Каутондоква будет стоять второстепенный титул WBO International в первом среднем весе, который принадлежит казахстанцу.

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