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18:56 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин потерял лидерство и выпал из ТОП-15 рейтинга WBO вслед за WBA и WBC

Казахстанец Геннадий Головкин (39−1−1, 35 КО) исключен из ТОП-15 рейтинга Всемирной боксерской организации (WBO), передает корреспондент Vesti.kz.

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В августе Головкин шел на первом месте в среднем весе, но в сентябре лидером стал канадец Стивен Батлер (27−1−1, 23 КО). Выпал из рейтинга и следующий соперник казахстанца — украинец Сергей Деревянченко (13−1, 10 КО), с которым он 5 октября разыграет вакантные титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO.

В сентябрьском рейтинге WBO представлены четыре казахстанца: Канат Ислам (26−0, 21 КО) остался восьмым в среднем весе, а Жанибек Алимханулы (7−0, 3 КО) поднялся с 15-го на 13-е место в этом же дивизионе, Айдос Ербосынулы (12−0, 8 KO) переместился с девятой на восьмую позицию во второй средней категории, а Жанкош Тураров (24−0, 17 КО) сохранил девятую строчку в первом полусреднем весе.

Титулом чемпиона мира по версии WBO в среднем весе с октября прошлого года владеет американец Деметриус Андраде (28−0, 17 КО).

Ранее Головкин выпал из ТОП-15 рейтингов WBC и WBA.

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