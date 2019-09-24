Головкин потерял лидерство и выпал из ТОП-15 рейтинга WBO вслед за WBA и WBC

В августе Головкин шел на первом месте в среднем весе, но в сентябре лидером стал канадец Стивен Батлер (27−1−1, 23 КО). Выпал из рейтинга и следующий соперник казахстанца — украинец Сергей Деревянченко (13−1, 10 КО), с которым он 5 октября разыграет вакантные титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO.

В сентябрьском рейтинге WBO представлены четыре казахстанца: Канат Ислам (26−0, 21 КО) остался восьмым в среднем весе, а Жанибек Алимханулы (7−0, 3 КО) поднялся с 15-го на 13-е место в этом же дивизионе, Айдос Ербосынулы (12−0, 8 KO) переместился с девятой на восьмую позицию во второй средней категории, а Жанкош Тураров (24−0, 17 КО) сохранил девятую строчку в первом полусреднем весе.

Титулом чемпиона мира по версии WBO в среднем весе с октября прошлого года владеет американец Деметриус Андраде (28−0, 17 КО).