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09:02 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин пообещал победить нокаутом в бою за два титула чемпиона мира

Экс-чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин готовится к бою 5 октября против Сергея Деревянченко за вакантные титулы IBF и IBO.

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Для GGG это его второй тренировочный лагерь с новым главным тренером Джонатаном Бэнксом. Головкин доволен работой наставника и его подходом к стратегии и тактике ведения боя, который рассчитан на использование большего арсенала, чем подавление соперника своей ударной мощью.

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«У меня совершенно другая идея, совершенно иной путь, связанный с боксерским интеллектом. Я покажу это вам 5 октября — я не изменился на 100 процентов, потому что невозможно измениться полностью за два, три месяца, — рассказал Головкин в интервью Fight Hub TV. — У Бэнкса много идей. Мы каждый день много работаем, это очень интересно, и сейчас я чувствую, что это намного лучше».

«Я более заинтересован в боксировании, в скорости, в тайминге, в комбинациях, сейчас, я думаю, мой стиль стал более разнообразным, — добавил Головкин. — Это намного лучше для меня. Иногда бывает так: просто выйти и вдарить, если у тебя это получается — “бум” и все. Иногда ты хочешь показать своим поклонникам свои настоящие боксерские навыки, и ты пытаешься это сделать. Сейчас у нас смешанный стиль. Я умею нокаутировать, если он даст мне возможность, конечно, я это сделаю. Я побью его».

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