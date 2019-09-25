«Больше не гонюсь за всеми титулами». Головкин озвучил свою цель в боксе
5 октября в
5 октября в
Для казахстанца предстоящий бой — второй под началом тренера Джонатана Бэнкса. Свой первый в июне GGG выиграл нокаутом.
«Это бокс. На этот раз у меня было намного больше времени на подготовку. Чувствую себя великим чемпионом. Предстоящий бой — за два титула. Цель — оставаться здоровым, заработать много денег и подарить болельщикам самые крутые шоу. Больше не гонюсь за всеми титулами. Это бизнес. Титулы — это просто бизнес».