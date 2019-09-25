Непобежденный казахстанец c 8 нокаутами получил бой в андеркарте «Канело» — Ковалев
Казахстанский боксер среднего веса Мейирим Нурсултанов (11−0, 8 КО) свой следующий бой проведет 2 ноября, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер среднего веса Мейирим Нурсултанов (11−0, 8 КО) свой следующий бой проведет 2 ноября, сообщает корреспондент Vesti.kz.
25-летний Нурсултанов выступит в рамках вечера бокса в
Соперник казахстанца определится позднее.
Свой предыдущий бой Нурсултанов провел в августе в Челябинске (Россия) также в андеркарте у Ковалева, когда единогласным решением судей победил россиянина Артура Осипова (15−2, 10 КО).
Дела Ковалева, как и Нурсултанова, ведут известный американский менеджер Эгис Климас и промоутерская компания Main Events.