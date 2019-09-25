Непобежденный казахстанец c 8 нокаутами получил бой в андеркарте «Канело» — Ковалев

25-летний Нурсултанов выступит в рамках вечера бокса в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене MGM Grand, главным событием которого станет бой за титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе между его обладателем россиянином Сергеем Ковалевым (34−3−1, 29 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО).