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10:03 (мск), источник: Vesti.kz

Непобежденный казахстанец c 8 нокаутами получил бой в андеркарте «Канело» — Ковалев

Казахстанский боксер среднего веса Мейирим Нурсултанов (11−0, 8 КО) свой следующий бой проведет 2 ноября, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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25-летний Нурсултанов выступит в рамках вечера бокса в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене MGM Grand, главным событием которого станет бой за титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе между его обладателем россиянином Сергеем Ковалевым (34−3−1, 29 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО).

Соперник казахстанца определится позднее.

Свой предыдущий бой Нурсултанов провел в августе в Челябинске (Россия) также в андеркарте у Ковалева, когда единогласным решением судей победил россиянина Артура Осипова (15−2, 10 КО).

Дела Ковалева, как и Нурсултанова, ведут известный американский менеджер Эгис Климас и промоутерская компания Main Events.

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