Стало известно, кто покажет в Казахстане бой Головкина с Деревянченко за два титула чемпиона мира
Казахстанские телеканалы QazSport и Qazaqstan покажут в прямом эфире вечер бокса, который пройдет 5 октября в
Казахстанские телеканалы QazSport и Qazaqstan покажут в прямом эфире вечер бокса, который пройдет 5 октября в
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Помимо главного боя Головкина и Деревянченко, в рамках этого вечера бокса выступит казахстанский боксер второго среднего веса Али Ахмедов, представляющий промоутерскую компанию Головкина GGG Promotions. Он в десятираундовом поединке встретится с американцем Эндрю Эрнандесом.
Напомним, что на сегодня этот вечер бокса уже расширился до восьми боев.