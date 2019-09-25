Стало известно, кто покажет в Казахстане бой Головкина с Деревянченко за два титула чемпиона мира

Источник: AP 2019

По времени Нур-Султана шоу состоится утром 6 октября. На кону поединка Головкин — Деревянченко будут стоять два титула в среднем весе. Помимо пояса IBF, боксеры поборются за звание чемпиона мира по версии IBO.

Помимо главного боя Головкина и Деревянченко, в рамках этого вечера бокса выступит казахстанский боксер второго среднего веса Али Ахмедов, представляющий промоутерскую компанию Головкина GGG Promotions. Он в десятираундовом поединке встретится с американцем Эндрю Эрнандесом.