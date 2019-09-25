Федерация бокса России опровергла информацию о драке в отеле на чемпионате мира

Источник: РИА "Новости"

Ранее в СМИ сообщалось, что российские участники чемпионата мира по боксу устроили буйное празднование в отеле в Екатеринбурге. Несколько человек вступили в переговоры с бойцами Росгвардии, которые приехали по вызову в отель.

«Драки никакой не было, — отметил Кремлев. — Было словесное выяснение отношений, после которого люди пошли спать. Сотрудники Росгвардии и так находились в отеле, обеспечивая безопасность гостей чемпионата мира. Если бы в тот день был конфликт, мы бы организовали конфликтующим поединок по боксу для решения ситуации».