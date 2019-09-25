Тищенко: Хотел бы встретиться с Левитом, этот бой вызвал бы резонанс
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости, Василий
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости, Василий
Тищенко в финале Олимпийских игр 2016 года победил Левита. Болельщики, несогласные с решением судей, освистали россиянина сразу после объявления результатов боя и во время церемонии награждения. Впоследствии МОК провел расследование по результату боя. На профессиональном ринге в активе россиянина пять побед, а казахстанец продолжает выступать на любительском уровне. На прошедшем в Екатеринбурге в сентябре чемпионате мира Левит стал третьим.
«Хотел бы, — ответил Тищенко на вопрос о желании встретиться с Левитом. — Это будет интересно для болельщиков, этот бой вызовет широкий резонанс. Возможно, такой поединок состоится в будущем».
Тищенко рассказал, что ему часто напоминают об олимпийском финале. «Хотя сейчас это все утихает. Это жизнь. Никто же не интересуется, как мы на эту Олимпиаду попали, сколько тренировок провели, другие обстоятельства. А обсуждают финал… Определенные выводы я из этого сделал», — добавил россиянин.