Тищенко: Хотел бы встретиться с Левитом, этот бой вызвал бы резонанс

Источник: Спорт РИА Новости

Тищенко в финале Олимпийских игр 2016 года победил Левита. Болельщики, несогласные с решением судей, освистали россиянина сразу после объявления результатов боя и во время церемонии награждения. Впоследствии МОК провел расследование по результату боя. На профессиональном ринге в активе россиянина пять побед, а казахстанец продолжает выступать на любительском уровне. На прошедшем в Екатеринбурге в сентябре чемпионате мира Левит стал третьим.

«Хотел бы, — ответил Тищенко на вопрос о желании встретиться с Левитом. — Это будет интересно для болельщиков, этот бой вызовет широкий резонанс. Возможно, такой поединок состоится в будущем».