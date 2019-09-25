Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Металлург Мг
Барыс
01
Хоккей. КХЛ
1-й период
Трактор
Ак Барс
03
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Енисей
Зенит
12
Футбол. Кубок России
18:00
Алания
ЦСКА
Футбол. Кубок России
18:00
Чайка
Уфа
Футбол. Кубок России
18:30
Шинник
Сочи
Футбол. Кубок России
18:30
КАМАЗ
Спартак
Футбол. Кубок России
18:30
Мордовия
Ростов
Хоккей. КХЛ
18:30
Йокерит
ЦСКА
Футбол. Кубок России
19:00
Чертаново
Оренбург
Футбол. Кубок России
19:00
Химки
Рубин
Футбол. Кубок России
19:00
Нижний Новгород
Краснодар
Футбол. Кубок России
19:00
Факел
Арсенал Т
Футбол. Кубок России
19:00
Черноморец Н
Урал
Футбол. Кубок России
19:30
Торпедо М
Крылья Советов
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
Динамо Р
Футбол. Кубок России
15:00
Томь
Тамбов
40
Футбол. Зарубежный
20:00
Нант
Ренн
Футбол. Зарубежный
20:00
Брест
Лион
Футбол. Зарубежный
20:00
Сент-Этьен
Метц
Футбол. Зарубежный
20:00
Монпелье
Ним
Футбол. Зарубежный
20:00
Лилль
Страсбур
Футбол. Зарубежный
20:00
Тулуза
Анже
Футбол. Зарубежный
20:00
Амьен
Бордо
Футбол. Зарубежный
20:00
Леганес
Атлетик
Футбол. Зарубежный
20:00
Мальорка
Атлетико
Футбол. Зарубежный
20:00
Рома
Аталанта
Футбол. Зарубежный
21:00
Валенсия
Хетафе
Футбол. Кубок России
21:30
Балтика
Локомотив
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Реймс
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал
Осасуна
Футбол. Зарубежный
22:00
Фиорентина
Сампдория
Футбол. Зарубежный
22:00
Дженоа
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:00
Интер
Лацио
Футбол. Зарубежный
22:00
Наполи
Кальяри
Футбол. Зарубежный
22:00
Парма
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
22:00
СПАЛ
Лечче
Футбол. Кубок России
12:00
СКА-Хабаровск
Ахмат
П 2:4
22
Футбол. Кубок России
12:00
Луч
Динамо
10
Все события
Фоторепортажи
14«Краснодар» и ЦСКА пропустили по пять голов в матчах ЛЕ
14«Зенит» увез ничью из Лиона
15:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тищенко: Хотел бы встретиться с Левитом, этот бой вызвал бы резонанс

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости, Василий Конов-мл. Российский боксер Евгений Тищенко в интервью РИА Новости сообщил, что хотел бы провести бой с казахстанцем Василием Левитом, и их поединок на профессиональном ринге вызвал бы широкий резонанс.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Тищенко в финале Олимпийских игр 2016 года победил Левита. Болельщики, несогласные с решением судей, освистали россиянина сразу после объявления результатов боя и во время церемонии награждения. Впоследствии МОК провел расследование по результату боя. На профессиональном ринге в активе россиянина пять побед, а казахстанец продолжает выступать на любительском уровне. На прошедшем в Екатеринбурге в сентябре чемпионате мира Левит стал третьим.

«Хотел бы, — ответил Тищенко на вопрос о желании встретиться с Левитом. — Это будет интересно для болельщиков, этот бой вызовет широкий резонанс. Возможно, такой поединок состоится в будущем».

Тищенко рассказал, что ему часто напоминают об олимпийском финале. «Хотя сейчас это все утихает. Это жизнь. Никто же не интересуется, как мы на эту Олимпиаду попали, сколько тренировок провели, другие обстоятельства. А обсуждают финал… Определенные выводы я из этого сделал», — добавил россиянин.

 Ледовая трагедия: история любви одной из самых красивых фигуристок XX века
Даже Шварценеггер не устоял: бодибилдерша из Красноярска покорила Европу
Роналду ни разу не отдал свой голос Месси в голосовании ФИФА
Пишут, что Квята точно не возьмут в «Ред Булл». Разбираемся
В России чуть не сломали карьеру вратаря. Теперь он удивляет НХЛ
Надоело проигрывать: как Головин поразил Францию
«Динамо» вылетело из Кубка России
Президент «Баварии» поставил ультиматум сборной Германии
Федерация бокса России опровергла информацию о драке в отеле
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь