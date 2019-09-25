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25 сентября, источник: Vesti.kz

«Вызовет широкий резонанс». Тищенко — о бое с Левитом в профи и предстоящем поединке с Акбербаевым

Олимпийский чемпион-2016 по боксу из России Евгений Тищенко, в активе которого пять успешных боев на профессиональном ринге, в интервью РИА Новости вспомнил о своем финальном поединке в Рио-де-Жанейро с казахстанцем Василием Левитом и рассказал о предстоящем поединке с Исой Акбербаевым.

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— Уже анонсировали ваш следующий бой, который пройдет 2 ноября в Екатеринбурге против казахстанца Исы Акбербаева. Не будет ли проблемой то, что спарринги с Фьюри прошли задолго до вашего поединка, и сейчас, по сути, нужно начинать новый лагерь?

— Пика формы у меня не было. Я ехал на те спарринги, ни разу не работая до этого в парах. Да, у меня есть небольшой спад, но за имеющееся время я наберу форму. Ведь предстоящий поединок точно не может считаться проходным. Акбербаев долгое время был на слуху, был в одном лагере с Геннадием Головкиным у Абеля Санчеса, сейчас идет без поражений. Да, у него есть простой без боев, да, он возрастной. Но никто не сомневается в том, что к этому поединку он подойдет в хорошей форме. Плюс в плане боя со мной как-то раскручивается и то, что он казахстанец. Будет интересно.

— С кем бы вы вообще хотели провести бой в первом тяжелом весе?

— С Исой Акбербаевым.

— Кроме?

— Первый тяжелый вес сейчас популярен, и в крузерах есть много интересных боксеров. Но я пока не смотрю так далеко. Я думаю о поединке 2 ноября. Это будет принципиальный бой.

— Удивились ли поражению казахстанца Василия Левита в полуфинале чемпионата мира в Екатеринбурге?

— Да, удивился. Думал, что он выиграет.

— Часто ли вам напоминают о том финальном поединке против Левита на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро?

— Часто. Хотя сейчас это все утихает. Это жизнь. Никто же не интересуется, как мы на эту Олимпиаду попали, сколько тренировок провели, другие обстоятельства. А обсуждают финал… Определенные выводы я из этого сделал.

— Хотели бы встретиться с Левитом на профессиональном ринге?

— Хотел бы. Это будет интересно для болельщиков, этот бой вызовет широкий резонанс. Возможно, такой поединок состоится в будущем.

Напомним, в финале Олимпиады-2016 Левит проиграл Тищенко из-за чего разразился скандал. Судейское решение о победе россиянина было освистано залом в Рио, причем зрителей успокаивал Левит.

В полуфинале в весовой категории до 91 килограмма Левит встречался с Хулио Кастильо из Эквадора и проиграл бой решением судей. Сборная Казахстана хотела подать протест, но его не приняли — главный тренер команды Галымбек Кенжебаев прокомментировал ситуацию. Чемпионом в весе Левита в итоге стал 22-летний россиянин Муслим Гаджимагомедов, который впервые в карьере выступал на ЧМ.

Тищенко проведет первую защиту титула интерконтинентального чемпиона WBO в тяжелом весе, который завоевал в июле, быстро управившись с африканцем Абрахамом Табулом.

35-летний Акбербаев не выходил в ринг с декабря 2017 года, когда в Украине досрочно победил боснийца Мирнеса Денадича и завоевал региональный пояс WBA Asia.

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