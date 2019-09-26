Во сколько по казахстанскому времени начнется бой Головкин — Деревянченко за два титула чемпиона мира

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Стриминговый сервис DAZN назвал точное время начала вечера бокса в Нью-Йорке, в главном событии которого 5 октября казахстанец Геннадий Головкин (39−1−1, 35 КО) и украинец Сергей Деревянченко (13−1, 10 КО) разыграют вакантные титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO, передает корреспондент Vesti.kz.

Шоу пройдет на арене Madison Square Garden. На данный момент в андеркарте заявлено семь поединков — в одном из них выступит казахстанец Али Ахмедов (15−0, 11 КО), который в рамках второго среднего веса встретится с американцем Эндрю Эрнандесом (20−7−2, 7 КО).

По времени Нур-Султана вечер бокса Головкин — Деревянченко пройдет уже утром 6 октября. Первый из боев стартует в 05:00, поединки главного карда начнутся в 07:00, а ориентировочно в 09:00 на ринг выйдут участники главного события.