Во сколько по казахстанскому времени начнется бой Головкин — Деревянченко за два титула чемпиона мира
Также известно время начала первого боя вечера и главного карда.
Также известно время начала первого боя вечера и главного карда.
Стриминговый сервис DAZN назвал точное время начала вечера бокса в
Шоу пройдет на арене Madison Square Garden. На данный момент в андеркарте заявлено семь поединков — в одном из них выступит казахстанец Али Ахмедов (15−0, 11 КО), который в рамках второго среднего веса встретится с американцем Эндрю Эрнандесом (20−7−2, 7 КО).
По времени
Перед боем Головкин — Деревянченко Vesti.kz проводят конкурс, в котором можно выиграть приз из