Новый чемпион мира из Казахстана назвал самый сложный бой на ЧМ и условие для перехода в профи

В бокс боец из Мангистауской области попал благодаря отцу. Сейчас его личный наставник — Марат Джакиев.
«В 11 лет отец привел меня в зал. Так как я старший сын в семье, я должен был заботиться о своих маленьких братьях и сестрах. Заниматься начал в Жанаозене, в спортивном комплексе имени Рахмета Утесинова. Сейчас занимаюсь в спорткомплексе “Досан Батыр”. Первый мой тренер — Батырбек Джайлибаев. Он работал со мной в самом начале. Сейчас меня тренирует заслуженный тренер РК по боксу Марат Джакиев. Он тренировал Ердоса Джанабергенова и Адильбека Ниязымбетова. Благодаря работе тренера мы становимся лучше», — сказал Нурдаулетов.
Самым сложным соперником на ЧМ Нурдаулетов назвал кубинца Хулио Сесара Ла Круса, который четырежды становился чемпионом мира и выиграл «золото» Олимпиады-2016 в Рио.
«Чемпионат проходил на высшем уровне, все спортсмены подготовились хорошо. Не было легких боев. Конечно же, сложнейший бой был полуфинальный — соперник был опытный, неоднократный чемпион мира и чемпион Олимпиады», — отметил Нурдаулетов.
Пока молодой боксер не задумывается о переходе в профи. Его цель — «золото» ОИ-2020 в Токио.
«Пока я занимаюсь в любительском боксе. Цель боксера-любителя — золотая медаль Олимпиады. Завоевав медаль, будем думать о дальнейших планах», — сказал Нурдаулетов.
Также Нурдаулетова спросили использовал ли он когда-нибудь навыки бокса в обычной жизни.
«Не приходилось. Если дрался — были не боксерские удары», — смеется Нурдаулетов.
Напомним, что Нурдаулетов принес Казахстану единственное «золото» ЧМ-2019 в российском Екатеринбурге, победив в финале Дилшодбека Рузметова из Узбекистана.