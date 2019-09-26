«Хорошо и быстро “барабанит” по шесть-семь ударов». Эксперт назвал сильные стороны Головкина и Деревянченко

«Гена сильнее и быстрее, лучше работает ногами и лучше двигается. У него и хорошая серийность атак — передней рукой “барабанит” шесть-семь ударов и очень быстро. Но вот Сергей может преподнести сюрприз. Он медлительный и терпеливый, но у него длиннее руки и если не пропустит удар, то будет шанс. Если он попадет, то точно “уронит” Гену. Так что Головкину надо держать ушки на макушке. Единственное, в 12-раундовом бою Сергею будет тяжеловато. Может не хватить сил. Но Деревянченко боец, он будет драться и может удивить. Но Головкин все равно лучше и, скорее всего, победит по очкам», — уверен он.