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17:33 (мск), источник: Vesti.kz

«Хорошо и быстро “барабанит” по шесть-семь ударов». Эксперт назвал сильные стороны Головкина и Деревянченко

Ветеран казахстанского бокса Мадихан Сауданбеков в беседе с корреспондентом Vesti.kz сравнил Геннадия Головкина (39−1−1, 35 KO) и украинца Сергея Деревянченко (13−1, 10 KO), которые вскоре оспорят два вакантных титул по версиям IBF и IBO в среднем весе, а также назвал сильные и слабые стороны соперников.

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Фаворитом эксперт признает Головкина, но и Деревянченко отдает должное.

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«Гена сильнее и быстрее, лучше работает ногами и лучше двигается. У него и хорошая серийность атак — передней рукой “барабанит” шесть-семь ударов и очень быстро. Но вот Сергей может преподнести сюрприз. Он медлительный и терпеливый, но у него длиннее руки и если не пропустит удар, то будет шанс. Если он попадет, то точно “уронит” Гену. Так что Головкину надо держать ушки на макушке. Единственное, в 12-раундовом бою Сергею будет тяжеловато. Может не хватить сил. Но Деревянченко боец, он будет драться и может удивить. Но Головкин все равно лучше и, скорее всего, победит по очкам», — уверен он.

В андеркарте этого поединка пройдет еще восемь встреч и в них будет участвовать еще один казахстанский боксер — Али Ахмедов (15−0, 11 KO) во втором среднем весе встретится с американцем Эндрю Эрнандесом (20−7−2, 9 KO).

Напомним, что бой Головкина и Деревянченко состоится 5 октября и станет главным событием вечере бокса на арене в Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Анатолий Пак  

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