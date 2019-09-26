Непобежденный кандидат на бой с Головкиным получил поединок в андеркарте GGG — Деревянченко

По его информации, соперником Шереметы станет мексиканец Оскар Кортес (27−4, 14 КО).
Изначально же второй номер рейтинга WBC из Польши планировал 10 октября провести бой в итальянском Тренто против местного Маттео Сигнани (28−5−3, 10 КО) — этот вечер бокса организовывает компания Matchroom, которая в августе стала партнером Головкина.
Весной Шеремета назывался наиболее вероятным соперником для Головкина на июнь, но в итоге казахстанец в дебютном поединке на стриминговом сервисе DAZN нокаутировал канадца Стива Роллса (19−0, 10 КО).
Таким образом, в андеркарте вечера бокса Головкин — Деревянченко теперь заявлено семь боев. В одном из них выступит казахстанец Али Ахмедов (15−0, 11 КО), который в рамках второго среднего веса встретится с американцем Эндрю Эрнандесом (20−7−2, 7 КО).
Бой Головкин — Деревянченко пройдет 5 октября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Накануне появилось точное время начала вечера бокса и его главного события.