Непобежденный кандидат на бой с Головкиным получил поединок в андеркарте GGG — Деревянченко

По его информации, соперником Шереметы станет мексиканец Оскар Кортес (27−4, 14 КО).

Изначально же второй номер рейтинга WBC из Польши планировал 10 октября провести бой в итальянском Тренто против местного Маттео Сигнани (28−5−3, 10 КО) — этот вечер бокса организовывает компания Matchroom, которая в августе стала партнером Головкина.

Весной Шеремета назывался наиболее вероятным соперником для Головкина на июнь, но в итоге казахстанец в дебютном поединке на стриминговом сервисе DAZN нокаутировал канадца Стива Роллса (19−0, 10 КО).

Таким образом, в андеркарте вечера бокса Головкин — Деревянченко теперь заявлено семь боев. В одном из них выступит казахстанец Али Ахмедов (15−0, 11 КО), который в рамках второго среднего веса встретится с американцем Эндрю Эрнандесом (20−7−2, 7 КО).