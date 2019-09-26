Чемпион мира по версии WBA Бивол проведет бой с Кастильо 12 октября

Источник: AP 2019

28-летний Бивол является обладателем чемпионского пояса с октября 2017 года. В марте он провел последний бой, успешно защитив звание чемпиона мира по версии WBA. Россиянин победил американца Джо Смита — младшего.

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«Мы оцениваем готовность нашего боксера на 100%, — заявил Рябинский. — Ждем от него красивого, яркого бокса и убедительной победы. Сразу после этого боя можно будет думать об объединительных боях».

«Моим соперником на ринге выбран Ленин Кастильо — доминиканский боксер, имеющий около 20 профессиональных боев, — сказал Бивол. — Я считаю Кастильо достойным и сильным соперником, который обладает высокой и точной техникой боя. В прошлом году он провел поединок против американского боксера Маркуса Брауна. Это был зрелищный бой, я с нетерпением жду начала нашего».