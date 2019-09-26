Головкин рассказал о своей реакции и истинных мотивах «Канело» на бой с Ковалевым

«Когда у него спросили о переходе “Канело” через два веса для боя с Ковалевым, Головкин сказал, что он не думает, что “Канело” может перебоксировать его и именно поэтому он поднялся на две категории. Головкин сказал, что он не разочарован», — написал журналист Fightful.com Карлос Торо с видеоконференции для журналистов с Головкиным.