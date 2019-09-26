Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Эйбар
Севилья
Хоккей. КХЛ
1-й период
СКА
Салават Юлаев
10
Хоккей. КХЛ
1-й период
Спартак
Автомобилист
00
Хоккей. КХЛ
1-й период
Сочи
ХК Динамо
01
Хоккей. КХЛ
2-й период
Нефтехимик
Куньлунь
11
Хоккей. КХЛ
2-й период
Северсталь
Динамо Мн
00
Футбол. Зарубежный
21:00
Сельта
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал Сосьедад
Алавес
Футбол. Зарубежный
22:00
Торино
Милан
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Адмирал
12
Все события
Фоторепортажи
14«Краснодар» и ЦСКА пропустили по пять голов в матчах ЛЕ
14Финал ЛЧ в «Лужниках»: промах Терри и титул Криштиану
19:53 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин рассказал о своей реакции и истинных мотивах «Канело» на бой с Ковалевым

Экс-чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (39−1−1,35 КО) поделился мнением о бое между мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО) и обладателем титула WBO в полутяжелом весе россиянином Сергеем Ковалевым (34−3−1, 29 КО).

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Поединок состоится 2 ноября на арене MGM Grand в Лас-Вегасе. На его кону будет стоять только титул россиянина.

«Когда у него спросили о переходе “Канело” через два веса для боя с Ковалевым, Головкин сказал, что он не думает, что “Канело” может перебоксировать его и именно поэтому он поднялся на две категории. Головкин сказал, что он не разочарован», — написал журналист Fightful.com Карлос Торо с видеоконференции для журналистов с Головкиным.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, сам Головкин 5 октября проведет бой против украинца Сергея Деревянченко (13−1, 10 КО). Поединок состоится на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, а на его кону будут вакантные титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO.

Крупнейший спортивный телеканал Великобритании объявил о трансляции боя Головкина за два титула
Запутались в допинг-детективе с Россией? Вот ответы на вопросы
А будет ли золото? Россию ждет самый тяжелый ЧМ в истории
Испугался Фергюсона? Хабиб отложил бой
УЕФА дисквалифицировала нападающего молодежки России на 3 матча
4 причины, почему в этом году «Ливерпуль» наконец выиграет АПЛ
Сочи ждет российской победы. Но не от Квята
Английский игрок напился, попал в ДТП и выбыл до конца сезона
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь