Головкин рассказал о своей реакции и истинных мотивах «Канело» на бой с Ковалевым

Поединок состоится 2 ноября на арене MGM Grand в
«Когда у него спросили о переходе “Канело” через два веса для боя с Ковалевым, Головкин сказал, что он не думает, что “Канело” может перебоксировать его и именно поэтому он поднялся на две категории. Головкин сказал, что он не разочарован», — написал журналист Fightful.com Карлос Торо с видеоконференции для журналистов с Головкиным.
Напомним, сам Головкин 5 октября проведет бой против украинца Сергея Деревянченко (13−1, 10 КО). Поединок состоится на арене Madison Square Garden в