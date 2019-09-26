Промоутер с контрактом на миллиард долларов о сотрудничестве с GGG: Головкин остается боссом

Стороны объявили о сотрудничестве в августе. В партнерстве они будут продвигать вечера бокса с участием Головкина.

«Хирн сказал, что Головкин остается боссом даже после того, как GGG и Matchroom начали рабочие отношения. Хирн добавил, что у него большие ожидания от 2020 года для Головкина», — передает с видеоконференции корреспондент Fightful.com Карлос Торо.

Отметим, что первым совместным мероприятием Хирна и Головкина станет бой GGG за вакантные титулы IBF и IBO с украинцем Сергеем Деревянченко (13−1, 10 КО), который пройдет 5 октября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.