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Усик против кикбоксера. Он помогал Федору Емельяненко и поддерживал клуб «Ахмат»

Александр Усик стал абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе и переходит в супертяжи. Ему нашли очень неожиданного соперника.

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Источник: Instagram

  • Александр Усик — 16 побед, 0 поражений, абсолютный чемпион в первом тяжелом (до 90,7 кг) весе.
  • 12 октября Усик проведет бой с бывшим кикбоксером Тайроном Спонгом в рамках тяжелого веса (свыше 90,7 кг).
  • Статистика Спонга в кикбоксинге 91 победа, 7 поражений; в боксе: 14−0, в ММА: 2−0.

Что было с Усиком после его боя с Гассиевым в Москве

До начала 2019 года Александр Усик жил в невероятном графике: 8 апреля 2017-го побил американца Майкла Хантера в США. 9 сентября — немца Марко Хука в Германии. 27 января 2018-го — латвийца Майриса Бриедиса в Риге. 21-го июля — Мурата Гассиева в Москве и, став абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе (пояса WBA, WBO, WBC и IBF до 90,7 кг), поехал в Англию и нокаутировал англичанина Тони Беллью 10 ноября 2018-го. После этого Усик объявил, что переходит в тяжелый (или супертяжелый) вес и услышал три фамилии возможных соперников: Александр Поветкин, Карлос Такам и Андрей Федосов.

Александр Усик и Мурат Гассиев | Источник: РИА "Новости"

Наиболее вероятным был бой с бывшим соперником Поветкина и Джошуа Карлосом Такамом 25 мая, но Усик травмировал бицепс, и бой пришлось отменить.

На одной из тренировок почувствовал очень сильную боль в бицепсе. Мы поехали в госпиталь, и доктор сказал, что есть травма и нужно останавливать тренировочный лагерь, потому что иначе может быть более серьезная травма, которая может завершить мою карьеру. Мы послушали доктора, сделали все так, как он сказал. Очень сильно расстроился, но я православный христианин и очень часто обращаюсь к Всевышнему и снова обратился к нему. Я общался с ним: пошел в храм, был дома один и разговаривал с ним, просил его дать мне силы, чтобы рука зажила. У Всевышнего все на своем месте и, может быть, он останавливает меня на каких-то этапах моей жизни и лучше видит, что лучше для меня.
Александр Усик
украинский боксер

Почему Тайрон Спонг

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Новым соперником Усика стал Тайрон Спонг, и это многих удивило: Спонг избивал звезд мирового уровня, но это было в кикбоксинге. В боксе среди достижений Спонга победы над соперниками с рекордами 0−14 и 0−15, бой на турнире в Грозном, 70-е место в рейтинге boxrec.com за Александром Устиновым, Сэмюэлем Питером и бывшим футбольным фанатом Артуром Шпилькой.

Проблема выглядит так — будучи атлетом элитного уровня, Александр Усик не очень известен в США. Можно было бы его сравнить с Александром Овечкиным или Сидни Кросби, которые решили бы поиграть в хоккей в Японии, но ситуация еще тоньше. В Америке популярен бокс, но непопулярна та категория, в которой Усик блистал в 2018-м. Теперь представьте, какими аргументами нужно было бы убеждать жителя Нью-Йорка или Лас-Вегаса прийти на загадочное шоу под вывеской Usyk — Fedosov или Usyk — Povetkin.

В современном боксе популярность начинает цениться одновременно со спортивными навыками. Бой Конор Макгрегор — Флойд Мейвезер это доказывает, а Тайрон Спонг на самом деле идеально подходит под два требования. Во-первых, он согласится боксировать с Усиком, во-вторых, у него есть хотя бы какая-то узнаваемость в Америке.

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По запросу Tyrone Spong в YouTube можно найти пять видео, у которых будет больше миллиона просмотров. По запросу Карлос Такам — одно видео с миллионной аудиторией. По боксу, кикбоксингу и ММА у Спонга 9 боев в США, это на девять больше, чем у Александра Поветкина. На Спонга в инстаграме подписано 141 тысяч человек, среди них Мэнни Пакьяо и несколько чемпионов UFC. Для сравнения — инстаграм Андрея Федосова удален. И тот факт, что у Спонга 70-е место в рейтинге boxrec.com, у Такама — 27-е, а у Андрея Федосова — 47-е, уже не кажется хоть сколь-нибудь важным.

Кто он такой

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Тайрон очень приятный, воспитанный парень. Такой положительный герой, с кем хочется общаться. При этом трудолюбивый, много тренируется. Обратил внимание, что очень любит животных, особенно экзотических: ящеров, игуан, он их постоянно где-то находит в разных местах, и потом они живут у него дома. Вроде бы у него три или четыре собаки. Когда тренировался в Майами, я был у него в гостях, жарили барбекю вместе и много раз тренировались, спарринговали. Оставил очень хорошее впечатление: с большим уважением и к России, и к российским спортсменам.
Григорий Дрозд
российский боксер

Спонг родился в городе Парамарибо (столица Суринама) и в пять лет вместе с родителями переехал в Нидерланды. Постоянно дрался на улицах, не скрывает, что был не самым простым подростком и быстро попал в кикбоксинг. Начинал в категории до 72 кг (что впечатляет при росте 188 см) и дошел до тяжелого веса. Дрался с легендами Питером Аертсом, Реми Боньяски и будущими бойцами UFC Алистером Оверимом и Гоханом Саки. В бою с Саки получил хрустящий перелом ноги, после которого отошел от кикбоксинга.

Самое интересное — Спонг всегда был неподалеку от ММА. Этого почти никто не помнит, но он летал вместе с Федором Емельяненко в Японию в 2005-м, чтобы помочь подготовиться к одному из самых важных боев Федора против Мирко Филиповича. Федору нужен был человек с сильной школой кикбоксинга, и Спонг из левосторонней стойки на спаррингах бил Федору ногами в голову, чтобы Федор был готов к хайкикам Крокопа.

Потом Спонг тренировался во Флориде вместе с командой Blackzilians: с бывшими чемпионами UFC Рашадом Эвансом и Витором Белфортом и претендентами на титул Энтони Джонсоном и Тиаго Силвой. Спонг даже провел два боя в ММА в промоушене WSOF. Одним из управляющих организации был нынешний менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдельазиз, и вот видео, где Спонг борется с ним в номере отеля.

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В 2015-м Спонг начал боксерскую карьеру, третий профессиональный поединок провел в Грозном, побил грузинского боксера Давида Гогишвили и получил хорошие спарринг-сессии.

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Прямо сейчас в рейтинге WBO Спонг располагается на удивительном 6-м месте. Луис Ортиз, который в 32-х боях проигрывал только Деонтею Уайлдеру, — восьмой. Усик с нулем боев в супертяжелом весе в топ-10 WBO вообще обходит Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри, уступая только Энди Руису.

Какие шансы у Усика?

Бой Александра Усика и Тони Белью | Источник: Reuters

Букмекеры готовы увеличить ставку на Спонга в 10−12 раз в случае его победы. Это плохая примета для бойца из Суринама.

В новом весе Усик не планирует быть тяжелее 100 кг, и такой роскоши сегодня не может себе позволить практически никто из топовых суперятжеловесов. Джошуа весит 112 кг, Руис — 121, Уайлдер — 101, Тайсон Фьюри — 115. Усик говорит, что для его темпа боя нельзя набирать больше массы и нужно лишь перекомпоновать тот вес, который у него был всегда.

Усик начинал подготовку в Украине, тренировался с профессиональными тяжелоатлетами, потом переехал в США и проводил спарринги в Лос-Анджелесе. После того, как Анатолий Ломаченко полностью сосредоточился на тренировках сына, у Усика снова оказалась свободной вакансия главного тренера, и ни в одном из интервью перед боями этот вопрос не был затронут.

 — Думаю, что если говорить о работе ног, то в принципе сегодня у Усика в этом будет преимущество над любым боксером: без разницы, Тайрон Спонг или нет. — продолжает экс-чемпион WBC Григорий Дрозд. — Про Тайрона могу сказать, что у него 100% есть удар. Он, может быть, не самый большой супертяжеловес, насколько я помню, его вес 100−103 кг, но удар есть, он будет идти вперед, и у него хорошая скорость. Александр на фоне этого будет показывать свою красивую работу, свой бокс. Я бы хотел посмотреть на конкурентный бой, но что-то мне подсказывает, что здесь может быть как раз однообразный поединок в сторону Усика. Хотя если Спонг попадет и почувствует свою дистанцию, у Усика будут проблемы. Про Усика на «Матч ТВ»:Усик заработал больше миллиона долларов и четыре пояса. Фото из его отпуска вас удивит «Усик будто напрямую общается с Богом». Что о нем говорятИстория Усика в картинкахХабиб поддержал Гассиева, Михалков — Усика. За кадром большой победыАлександр Усик бьет тяжеловесов, не имея удара. В чем его секрет.

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