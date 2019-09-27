В андеркарте GGG — Деревянченко произошли изменения

В программу вечера бокса официально добавлен поединок чемпиона Европы в среднем весе по версии EBU поляк Камила Шеремета (20−0, 4 КО) против мексиканца Оскара Кортеса (27−4, 14 КО).

Этот бой заменит в карде планировавшееся изначально четырехраундовое противостояние американцев: 33-летнего Джонатана Арройо (3−0−1, 1 KO) и 27-летнего Джонатана Фигуроа (2−2, 1 KO) в первом среднем весе.

Напомним, весной Шеремета назывался наиболее вероятным соперником для Головкина на июнь, но в итоге казахстанец в дебютном поединке на стриминговом сервисе DAZN нокаутировал канадца Стива Роллса (19−0, 10 КО).