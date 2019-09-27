Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
21:30
Унион Б
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
22:00
Вильярреал
Бетис
Футбол. Зарубежный
26.09
Торино
Милан
21
Футбол. Зарубежный
26.09
Реал Сосьедад
Алавес
30
Все события
Фоторепортажи
10Парфенов — Кононов — 4:1
8Испания — чемпион мира по баскетболу
11:54 (мск), источник: Vesti.kz

В андеркарте GGG — Деревянченко произошли изменения

В андеркарте боя казахстанца Геннадия Головкина (39−1−1, 35 КО) и украинца Сергея Деревянченко (13−1, 10 КO) за вакантные титулы IBF и IBO в среднем весе произошли изменения, сообщают Vesti.kz.

Наверх

В программу вечера бокса официально добавлен поединок чемпиона Европы в среднем весе по версии EBU поляк Камила Шеремета (20−0, 4 КО) против мексиканца Оскара Кортеса (27−4, 14 КО).

Этот бой заменит в карде планировавшееся изначально четырехраундовое противостояние американцев: 33-летнего Джонатана Арройо (3−0−1, 1 KO) и 27-летнего Джонатана Фигуроа (2−2, 1 KO) в первом среднем весе.

Напомним, весной Шеремета назывался наиболее вероятным соперником для Головкина на июнь, но в итоге казахстанец в дебютном поединке на стриминговом сервисе DAZN нокаутировал канадца Стива Роллса (19−0, 10 КО).

Бой Головкин — Деревянченко пройдет 5 октября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

В андеркарте GGG - Деревянченко произошли изменения
Штрафы и слежка за женой: что творится с Кокориным и Мамаевым
Россия везет на чемпионат мира самый красивый десант (фото)
Испугался Фергюсона? Хабиб отложил бой
Усик против кикбоксера. Он помогал Емельяненко и «Ахмату»
Скандал с премией ФИФА: при голосовании были нарушения
Спорт Mail.ru покажет в прямом эфире все матчи 11-го тура РПЛ
«Спящая красавица»: Загитова выступит в новом шоу Навки (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь