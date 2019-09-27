Турнир памяти боксера Дадашева будет проходить в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Турнир памяти боксера Максима Дадашева будет ежегодно проводиться осенью в
МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Турнир памяти боксера Максима Дадашева будет ежегодно проводиться осенью в
«Турнир будет ежегодно проходить в
Дадашев скончался в США 23 июля. Причиной смерти 28-летнего российского спортсмена стали травмы, полученные во время боя за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весе до 63,5 кг против пуэрториканца Субриеля Матиаса, прошедшего в
Семья Дадашева подаст в суд на Атлетическую комиссию штата Мэриленд.