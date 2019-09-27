Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Трактор
Барыс
11
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
21:30
Унион Б
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
22:00
Вильярреал
Бетис
Хоккей. КХЛ
28.09
Амур
Сибирь
Футбол. Премьер-лига
28.09
Крылья Советов
Тамбов
Все события
Фоторепортажи
8«Локомотив» в гостях победил «Байер» в матче Лиги чемпионов
23Отчим Кокорина наехал на ногу журналисту, мама прятала лицо. Мамаев и Кокорин вышли на свободу: фото
15:34 (мск), источник: ТАСС

Вдова Дадашева собирает документы для подачи иска к Атлетической комиссии штата Мэриленд

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Вдова боксера Максима Дадашева занимается сбором документов для подачи иска к Атлетической комиссии штата Мэриленд. Об этом ТАСС сообщили в Федерации бокса России.

Наверх
Источник: AP 2019

«Расследование продолжается. Вдова Максима занимается сбором документов для последующей подачи иска», — сказал собеседник агентства.

Дадашев скончался в США 23 июля. Причиной смерти спортсмена стали травмы, полученные во время боя за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весе до 63,5 кг против пуэрториканца Субриеля Матиаса, прошедшего в Оксон-Хилле (штат Мэриленд) 20 июля. В 11-м раунде поединка с Матиасом Дадашев пропустил много ударов, из-за чего команда российского спортсмена приняла решение остановить бой, чтобы поберечь здоровье боксера. После боя Дадашеву стало плохо, он потерял сознание, россиянина в критическом состоянии доставили в больницу, где ему был диагностирован тяжелый отек мозга, спортсмену провели трепанацию черепа.

Позднее семья Дадашева совместно с Федерацией бокса России объявили о желании подать иск к Атлетической комиссии штата Мэриленд.

 Американская публика сначала освистывала россиянина, но потом полюбила
Будущая российская звезда: такие рождаются раз в несколько поколений
Штрафы и слежка за женой: что творится с Кокориным и Мамаевым
Президент МОК прокомментировал расследование WADA по России
Американки украли у нас серебро. Россиянкам не хватило сил
Туктамышева показала новый костюм и выиграла турнир в Петербурге
СМИ: «Челси» переманит Неймара рекордной зарплатой
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка России по футболу
Каррера: Повезло, что я попал в «Спартак»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь