Левит, Ералиев, Кункабаев? Кого могут заменить в сборной Казахстана по боксу перед Олимпиадой

В Японию могут отправиться только восемь боксеров, если пройдут отборочное сито. Оба квалификационных турнира состоятся в начале 2020 года, но уже сейчас можно попробовать понять, кто претендует на места в сборной.

В первую очередь, должен попробовать себя в отборочном турнире капитан команды Камшыбек Кункабаев (свыше 91 килограмма). Супертяжеловес, скорее всего, получит высокий посев на континентальной квалификации и уверенно ее пройдет. Двукратный вице-чемпион мира не может не поехать на главный старт четырехлетия.

Вторым обязательным кандидатом выглядит Василий Левит (до 91). Звездный тяжеловес немного потерял былую уверенность, но остается кандидатом на медаль ОИ. Два спорных судейских решения должны сделать казахстанца сильнее и осмотрительнее. Если не «золото» Игр выиграть, то в тройке он может быть.

У оставшихся шести участников ЧМ-2019 должны объявиться конкуренты. Возможно, давно не было такой ситуации, когда на первую позицию в дивизионе претендуют сразу два или три крепких боксера. Представьте себе конкуренцию в полутяжелом весе (до 81 килограмма): новоиспеченный чемпион мира Бекзат Нурдаулетов против чемпиона Азии Бека Нурмаганбета — оба достойны шанса на отбор.

Похожая ситуация в категории до 69 килограммов, где первым номером идет Абылайхан Жусупов. Главный его соперник — Асланбек Шымбергенов. Может не попасть на Олимпиаду чемпион Азии-2019 и бронзовый медалист ЧМ-2019 Турсынбай Кулахмет (до 75 килограммов), если ему предпочтут Абильхана Аманкула, который вот-вот должен вернуться после травмы.

В других трех категориях противостояния не столь близкие, но вряд ли кто удивится, если мы не увидим на отборе Кайрата Ералиева (до 57 килограммов) или Закира Сафиуллина (до 63 килограммов). Это опытные и проверенные боксеры, но тренерский штаб может попробовать молодых дублеров.

Может остаться первым номером в сборной Сакен Бибосынов (до 52 килограммов). 22-летний боксер не выиграл «золото» ЧМ, но без медали в опытной компании не остался. Бибосынов, как и Нурдаулетов с Кулахметом, боксеры второго состава сборной, но вряд ли кто скажет, что они недостойны выступить за Казахстан на Олимпиаде.