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09:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Альварес: Головкину мне нечего предложить, я побил его два раза

Чемпион мира в среднем весе Сауль Альварес в очередной раз дал понять, что не намерен устраивать трилогию с экс-чемпионом мира Геннадием Головкиным.

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По словам мексиканца, соперник не может предложить ему ничего, что могло бы заинтересовать его.

«Я отказываюсь от третьего боя с Головкиным, потому что ему нечего мне предложить. Я его бил уже два раза. Думаю, что победил его как в первом бою, так и во втором. Ему нечего мне предложить, зачем мне третий бой? Он бьётся непонятно с кем, так что ему нечего предложить. Даже если он завоюет титул по версии IBF, он возьмёт его в бою ни с кем. Что он может сделать, чтобы заинтересовать меня? Честно говоря, ничего. Ничего. Я бил его два раза, так что ему нечего мне дать», — рассказал Альварес в интервью, фрагмент которого размещён на официальной странице обозревателя Криса Мэнникса в «Твиттере».

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