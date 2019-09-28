Альварес: Головкину мне нечего предложить, я побил его два раза

«Я отказываюсь от третьего боя с Головкиным, потому что ему нечего мне предложить. Я его бил уже два раза. Думаю, что победил его как в первом бою, так и во втором. Ему нечего мне предложить, зачем мне третий бой? Он бьётся непонятно с кем, так что ему нечего предложить. Даже если он завоюет титул по версии IBF, он возьмёт его в бою ни с кем. Что он может сделать, чтобы заинтересовать меня? Честно говоря, ничего. Ничего. Я бил его два раза, так что ему нечего мне дать», — рассказал Альварес в интервью, фрагмент которого размещён на официальной странице обозревателя Криса Мэнникса в «Твиттере».