Эррол Спенс и Шон Портер прошли взвешивание перед объединительным боем в США
Главные участники вечера бокса в
Главные участники вечера бокса в
Так, чемпион мира по версии IBF из США Эррол Спенс (25−0, 21 КО) показал на весах 66,6 килограмма, тогда как его соотечественник — чемпион мира по версии WBC Шон Портер (30−2−1, 17 КО) — 66,5.
В этом объединительном бою полусреднего веса Спенс проведет четвертую защиту титула, Портер — вторую.
Отметим, что Спенс в своем последнем поединке решением судей победил американца Майки Гарсию (120−107 и 120−108 дважды), а Портер также решением выиграл у кубинца Йордениса Угаса (116−112, 115−113, 111−117).
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