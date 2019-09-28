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09:20 (мск), источник: Vesti.kz

Эррол Спенс и Шон Портер прошли взвешивание перед объединительным боем в США

Главные участники вечера бокса в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) прошли обязательную процедуру взвешивания, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Так, чемпион мира по версии IBF из США Эррол Спенс (25−0, 21 КО) показал на весах 66,6 килограмма, тогда как его соотечественник — чемпион мира по версии WBC Шон Портер (30−2−1, 17 КО) — 66,5.

В этом объединительном бою полусреднего веса Спенс проведет четвертую защиту титула, Портер — вторую.

Отметим, что Спенс в своем последнем поединке решением судей победил американца Майки Гарсию (120−107 и 120−108 дважды), а Портер также решением выиграл у кубинца Йордениса Угаса (116−112, 115−113, 111−117).

По времени Нур-Султана бой пройдет утром 29 сентября.

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