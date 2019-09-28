Стали известны гонорары американских чемпионов за бой за два титула
29 сентября в
29 сентября в
В преддверии этого поединка Атлетическая комиссия штата Калифорния обнародовала гонорары американских боксеров за этот бой. Так, каждый из них получит по два миллиона долларов.
Накануне они прошли взвешивание: Спенс на весах показал — 66,6 килограмма, Портер — 66,5. При этом Спенс проведет четвертую защиту титула, Портер — вторую.
Отметим, что Спенс в своем последнем поединке решением судей победил американца Майки Гарсию (120−107 и 120−108 дважды), а Портер также решением выиграл у кубинца Йордениса Угаса (116−112, 115−113, 111−117).