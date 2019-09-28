Восходящая звезда бокса из Британии уничтожил соперника в первом раунде

Добавим, что Дубойс был главной надеждой Великобритании на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Многие эксперты предрекали, что Даниэль принесет очередное «золото», как это делали до него Энтони Джошуа, Одли Харрисон и Леннокс Льюис. Но Дубойс решил иначе, сказав: «Я очень хотел бы выступить на Олимпийских играх и побороться за “золото”. Если бы Олимпиада была в следующем году. Но ждать четыре года я не могу. Я знаю, что за четыре года в профи вырасту как боксер куда больше, чем это было бы в любителях. К 2020 году я планирую стать чемпионом мира в профи».