Алимханулы показал видео с тренировки перед боем в США
Казахстанский средневес Жанибек Алимханулы (7−0, 3 КО) на своей странице в Instagram выложил видео с тренировки, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский средневес Жанибек Алимханулы (7−0, 3 КО) на своей странице в Instagram выложил видео с тренировки, передает корреспондент Vesti.kz.
Как известно, 26-летний казахстанец вернется на ринг 9 ноября во время вечера бокса в городе Фресно (штат Калифорния, США). Соперник пока неизвестен.
Отметим, что в своем последнем бою, который состоялся 17 августа в