Алимханулы показал видео с тренировки перед боем в США

Как известно, 26-летний казахстанец вернется на ринг 9 ноября во время вечера бокса в городе Фресно (штат Калифорния, США). Соперник пока неизвестен.

Отметим, что в своем последнем бою, который состоялся 17 августа в Лос-Анджелесе, Алимханулы в пятом раунде нокаутировал канадца Стюарта МакЛеллана (27−4−3, 11 КО) и защитил титулы по версиям WBC Continental Americas и WBO Global в среднем весе.