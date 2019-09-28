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11:07 (мск), источник: Vesti.kz

Алимханулы показал видео с тренировки перед боем в США

Казахстанский средневес Жанибек Алимханулы (7−0, 3 КО) на своей странице в Instagram выложил видео с тренировки, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2019

Как известно, 26-летний казахстанец вернется на ринг 9 ноября во время вечера бокса в городе Фресно (штат Калифорния, США). Соперник пока неизвестен.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что в своем последнем бою, который состоялся 17 августа в Лос-Анджелесе, Алимханулы в пятом раунде нокаутировал канадца Стюарта МакЛеллана (27−4−3, 11 КО) и защитил титулы по версиям WBC Continental Americas и WBO Global в среднем весе.

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