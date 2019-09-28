Объявлен состав сборной России по боксу на чемпионат мира среди женщин

Итоговый состав определился после контрольных спаррингов, которые прошли в пятницу.

В состав вошли Екатерина Пальцева (до 48 кг), Лилия Аетбаева (до 51 кг), Карина Тазабекова (до 54 кг), Людмила Воронцова (до 57), Наталья Шадрина (до 60 кг), Екатерина Дынник (до 64 кг), Саадат Далгатова (до 69 кг), Галина Головченко (до 75 кг), Земфира Магомедалиева (до 81 кг) и Кристина Ткачева (свыше 81 кг).