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12:36 (мск), источник: ТАСС

Объявлен состав сборной России по боксу на чемпионат мира среди женщин

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Тренерский штаб женской сборной России по боксу объявил состав команды на чемпионат мира по боксу. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной Иван Шидловский.

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Итоговый состав определился после контрольных спаррингов, которые прошли в пятницу.

В состав вошли Екатерина Пальцева (до 48 кг), Лилия Аетбаева (до 51 кг), Карина Тазабекова (до 54 кг), Людмила Воронцова (до 57), Наталья Шадрина (до 60 кг), Екатерина Дынник (до 64 кг), Саадат Далгатова (до 69 кг), Галина Головченко (до 75 кг), Земфира Магомедалиева (до 81 кг) и Кристина Ткачева (свыше 81 кг).

Чемпионат мира по боксу пройдет в Улан-Удэ с 3 по 13 октября, будет разыграно 10 комплектов наград. Всего на чемпионате мира выступят 809 спортсменок из 75 стран.

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