Россия и Украина купили права на прямую трансляцию боя Головкина за два титула чемпиона мира

На территории Украины его смогут посмотреть зрители телеканала XSport, а в России — посетители сайта «Чемпионат», предварительно купив трансляцию.

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Бой Головкин — Деревянченко станет главным событием вечера бокса, который пройдет 5 октября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. В андеркарте шоу заявлено семь поединков — в одном из них выступит казахстанец Али Ахмедов (15−0, 11 КО), который в рамках второго среднего веса встретится с американцем Эндрю Эрнандесом (20−7−2, 7 КО).

Ранее о прямой трансляции боя Головкин — Деревянченко в своих странах объявили британский телеканал Sky Sports и французский Canal+.