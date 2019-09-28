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16:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шадрина будет капитаном женской сборной России на чемпионате мира

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости, Олег Богатов. Представительница Бурятии Наталья Шадрина выбрана капитаном женской сборной России по боксу на чемпионате мира, который в первой половине октябре состоится в Улан-Удэ, сообщил РИА Новости главный тренер национальной команды Иван Шидловский.

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Мировое первенство пройдет в Улан-Удэ в период с 3 по 13 октября. Спортсменки разыграют 10 комплектов наград, Шадрина будет выступать в весовой категории до 60 кг.

«Капитан команды всегда является первым помощником главного тренера, на чемпионате мира в Улан-Удэ им будет Наталья Шадрина, — сказал по телефону Шидловский. — Наталья — очень грамотный человек, мастер спорта международного класса и имеет два высших образования. Она родом из Улан-Удэ и пользуется большим уважением у всех коллег по команде».

На чемпионате мира в составе сборной России также выступят Екатерина Пальцева (категория до 48 кг), Лилия Аетбаева (до 51 кг), Карина Тазабекова (до 54 кг), Людмила Воронцова (до 57 кг), Екатерина Дынник (до 64 кг), Саадат Далгатова (до 69 кг), Галина Головченко (до 75 кг), Земфира Магомедалиева (до 81 кг) и Кристина Ткачева (свыше 81 кг).

МИА «Россия сегодня» является национальным хост-агентством и фотопулом чемпионатов мира по боксу среди мужчин и женщин 2019 года, а также генеральным информационным партнером Федерации бокса России и сборной страны.

МИА «Россия сегодня» — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА «Россия сегодня» представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.

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