Шадрина будет капитаном женской сборной России на чемпионате мира

Мировое первенство пройдет в Улан-Удэ в период с 3 по 13 октября. Спортсменки разыграют 10 комплектов наград, Шадрина будет выступать в весовой категории до 60 кг.

«Капитан команды всегда является первым помощником главного тренера, на чемпионате мира в Улан-Удэ им будет Наталья Шадрина, — сказал по телефону Шидловский. — Наталья — очень грамотный человек, мастер спорта международного класса и имеет два высших образования. Она родом из Улан-Удэ и пользуется большим уважением у всех коллег по команде».

На чемпионате мира в составе сборной России также выступят Екатерина Пальцева (категория до 48 кг), Лилия Аетбаева (до 51 кг), Карина Тазабекова (до 54 кг), Людмила Воронцова (до 57 кг), Екатерина Дынник (до 64 кг), Саадат Далгатова (до 69 кг), Галина Головченко (до 75 кг), Земфира Магомедалиева (до 81 кг) и Кристина Ткачева (свыше 81 кг).

МИА «Россия сегодня» является национальным хост-агентством и фотопулом чемпионатов мира по боксу среди мужчин и женщин 2019 года, а также генеральным информационным партнером Федерации бокса России и сборной страны.