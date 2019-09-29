Боксер Аванесян защитил титул чемпиона Европы, нокаутировав Лехаррагу во второй раз
ТАСС, 29 сентября. Россиянин Давид Аванесян защитил титул чемпиона Европы среди
ТАСС, 29 сентября. Россиянин Давид Аванесян защитил титул чемпиона Европы среди
Испанец дважды оказывался на полу в первом раунде, после второго падения он встал на ноги, но судья посчитал, что боксер не в состоянии продолжить поединок и остановил бой.
Соперники встречались во второй раз. В марте этого года победу нокаутом в девятом раунде одержал Аванесян, завоевав титул чемпиона Европы. Испанец воспользовался правом на
В послужном списке 31-летнего россиянина теперь 25 побед (13 нокаутом), три поражения и одна ничья. Россиянин одержал третью победу в четвертом поединке после проигрыша титула регулярного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В феврале 2018 года он проиграл литовцу Эгидиюсу Каваляускасу техническим нокаутом в шестом раунде. До этого в декабре 2017 года Аванесян выиграл в рейтинговом поединке у камерунца Сержа Амбомо по очкам.
Россиянин завоевал пояс временного чемпиона мира WBA в ноябре 2015 года благодаря победе над венесуэльцем Чарли Наварро техническим нокаутом в девятом раунде, а в мае 2016 года защитил титул, выиграв у американца Шейна Мосли по очкам. В ноябре WBA перевела американца Кита Турмана в ранг суперчемпиона мира, а Аванесяна провозгласила регулярным, но россиянин не смог защитить пояс, проиграв в феврале 2017 года американцу Леймонту Питерсону по очкам. Аванесян с 2009 года выступал исключительно в России, где завоевал титул чемпиона страны и три региональных пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC), а с 2014 года проводит поединки за рубежом и сейчас проживает в британском Ньюарке.
Испанец не сумел вернуть пояс чемпиона Европы, которым владел с апреля 2018 года и с которым расстался после первого боя с Аванесяном.