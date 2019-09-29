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08:56 (мск), источник: ТАСС

Боксер Аванесян защитил титул чемпиона Европы, нокаутировав Лехаррагу во второй раз

ТАСС, 29 сентября. Россиянин Давид Аванесян защитил титул чемпиона Европы среди боксеров-профессионалов в весовой категории до 66,68 кг. В 12-раундовом поединке в Бильбао он выиграл у испанца Кермана Лехарраги техническим нокаутом в первом раунде.

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Источник: AP 2019

Испанец дважды оказывался на полу в первом раунде, после второго падения он встал на ноги, но судья посчитал, что боксер не в состоянии продолжить поединок и остановил бой.

Соперники встречались во второй раз. В марте этого года победу нокаутом в девятом раунде одержал Аванесян, завоевав титул чемпиона Европы. Испанец воспользовался правом на матч-реванш.

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В послужном списке 31-летнего россиянина теперь 25 побед (13 нокаутом), три поражения и одна ничья. Россиянин одержал третью победу в четвертом поединке после проигрыша титула регулярного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В феврале 2018 года он проиграл литовцу Эгидиюсу Каваляускасу техническим нокаутом в шестом раунде. До этого в декабре 2017 года Аванесян выиграл в рейтинговом поединке у камерунца Сержа Амбомо по очкам.

Россиянин завоевал пояс временного чемпиона мира WBA в ноябре 2015 года благодаря победе над венесуэльцем Чарли Наварро техническим нокаутом в девятом раунде, а в мае 2016 года защитил титул, выиграв у американца Шейна Мосли по очкам. В ноябре WBA перевела американца Кита Турмана в ранг суперчемпиона мира, а Аванесяна провозгласила регулярным, но россиянин не смог защитить пояс, проиграв в феврале 2017 года американцу Леймонту Питерсону по очкам. Аванесян с 2009 года выступал исключительно в России, где завоевал титул чемпиона страны и три региональных пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC), а с 2014 года проводит поединки за рубежом и сейчас проживает в британском Ньюарке.

27-летний Лехаррага потерпел второе поражение в карьере при 28 победах (23 нокаутом).

Испанец не сумел вернуть пояс чемпиона Европы, которым владел с апреля 2018 года и с которым расстался после первого боя с Аванесяном.

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