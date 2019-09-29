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10:33 (мск), источник: ТАСС

Батыр Ахмедов проиграл Марио Барриосу в бою за титул чемпиона мира WBA

ТАСС, 29 сентября. Россиянин Батыр Ахмедов не смог завоевать вакантный титул регулярного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 63,5 кг. В 12-раундовом поединке в Лос-Анджелесе он проиграл американцу Марио Барриосу по очкам — 112−114, 111−115, 111−116.

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Источник: AP 2019

28-летний россиянин впервые боксировал за титул чемпиона мира. Он потерпел первое поражение в карьере при 7 победах (6 нокаутом). Ахмедов провел третий поединок в США, также в его активе один бой в Мексике.

24-летний Барриос не знает поражений на профессиональном ринге — 25 побед (16 нокаутом). Он впервые стал чемпионом мира.

Титулом суперчемпиона мира WBA в этом весе владеет американец Реджис Прогрейс.

На данный момент трое россиян владеют титулами чемпиона мира: Сергей Ковалев (Всемирная боксерская организация, WBO, вес до 79,38 кг, Дмитрий Бивол (WBA, до 79,38 кг) и Артур Бетербиев (Международная боксерская федерация, IBF, до 79,38 кг).

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