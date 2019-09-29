Батыр Ахмедов проиграл Марио Барриосу в бою за титул чемпиона мира WBA

Источник: AP 2019

28-летний россиянин впервые боксировал за титул чемпиона мира. Он потерпел первое поражение в карьере при 7 победах (6 нокаутом). Ахмедов провел третий поединок в США, также в его активе один бой в Мексике.

24-летний Барриос не знает поражений на профессиональном ринге — 25 побед (16 нокаутом). Он впервые стал чемпионом мира.

Титулом суперчемпиона мира WBA в этом весе владеет американец Реджис Прогрейс.