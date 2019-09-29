Бывший спарринг-партнер Головкина досрочно победил чемпиона WBC

Источник: AP 2019

Поединок состоялся сегодня, 29 сентября, в Лос-Анджелесе (США) и завершился победой Бенавидеса техническим нокаутом в девятом раунде. Благодаря этому он одержал 22-ю победу в 22 поединках, 19 из которых выиграл досрочно.

Диррелл потерпел второе поражение в карьере при 33 победах и одной ничьей. Причем американец впервые в карьере проиграл досрочно.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/FY7f3P2iwpk" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Стоит отметить, что Бенавидес в качестве спарринг-партнера помогал казахстанцу Геннадию Головкину готовиться к поединку с тогда еще «регулярным» чемпионом WBA в среднем весе американцем Дэниэлом Джейкобсом. Этот бой состоялся 18 марта 2017 года в Нью-Йорке и завершился победой GGG по очкам.

В сентябре 2017-го Бенавидес завладел вакантным титулом WBC, победив румына Роналда Гаврила. Благодаря этому он был самым молодым из действующих чемпионов мира. Однако в октябре 2018 года американец был лишен данного титула за проваленный допинг-тест (в его организме были выявлены следы бензоилэкгонина, основного метаболита кокаина).

При этом Бенавидесу был присвоен статус «чемпиона в отпуске», а титул объявлен вакантным. Также сообщалось, что после прохождения реабилитации он сможет провести бой с действующим чемпионом WBC.