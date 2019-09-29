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13:20 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин назвал своего главного соперника в карьере

Бывший чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (39−1−1, 35 КО) в преддверии боя за два чемпионских титула назвал своего главного соперника в карьере. Его слова приводит Boxingnews24.com.

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На ринг GGG вернется 5 октября в Нью-Йорке против украинца Сергея Деревянченко (13−1, 10 КО). На кону их поединка будут стоять вакантные титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе.

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По мнению Головкина, Деревянченко победил бы в чемпионском бою Дэниэла Джейкобса, если бы их общий тренер Андре Розье в тот вечер работал в углу украинца, а не американца.

«Я видел этот поединок, он был очень техничным. В некотором роде бой был похож на спарринг-сессию. Я чувствовал, что они хорошо знают друг друга. Они понимали, какие действия принесут результат. Ключевые решения принимались в углу боксеров. Исход боя зависел от того, в каком углу находился их тренер. Джейкобс праздновал победу, поскольку наставник работал с ним. Деревянченко победил бы, если бы в его углу работал правильный тренер. Жизнь — непредсказуемая вещь. Я делаю свою работу. Мой главный соперник — это не определенный человек. Мой главный оппонент — возраст и желание продолжить боксерскую карьеру. Имена, витающие в воздухе, не настолько важны, как моя любовь к боксу», — заявил Головкин.

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