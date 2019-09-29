Головкин назвал своего главного соперника в карьере

«Я видел этот поединок, он был очень техничным. В некотором роде бой был похож на спарринг-сессию. Я чувствовал, что они хорошо знают друг друга. Они понимали, какие действия принесут результат. Ключевые решения принимались в углу боксеров. Исход боя зависел от того, в каком углу находился их тренер. Джейкобс праздновал победу, поскольку наставник работал с ним. Деревянченко победил бы, если бы в его углу работал правильный тренер. Жизнь — непредсказуемая вещь. Я делаю свою работу. Мой главный соперник — это не определенный человек. Мой главный оппонент — возраст и желание продолжить боксерскую карьеру. Имена, витающие в воздухе, не настолько важны, как моя любовь к боксу», — заявил Головкин.