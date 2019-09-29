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14:01 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер соперника Головкина придумал способ победить в бою за два титула

Андре Розье, тренер украинского боксера Сергея Деревянченко (13−1, 10 КО), поделился планами и ожиданиями от предстоящего боя с казахстанцем Геннадием Головкиным (39−1−1, 35 КО). Его слова приводит Boxingnews24.com.

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«Сергей готов к лучшей версии Головкина, которую только можно представить. Люди часто говорят подобные вещи, но Деревянченко действительно провел один из лучших тренировочных лагерей в карьере. Это говорит о том, каким человеком является Сергей. Он очень тяжело работает, но при этом у него спокойная натура. Находиться рядом с ним — одно удовольствие. Я бы пожелал каждому тренеру, чтобы у него был боксер такого калибра, как Деревянченко. Невероятно приятно работать с человеком с таким характером. Не отходя от геймплана, нам необходимо заставить Головкина чувствовать себя некомфортно. Мы знаем, что GGG выбрасывает комбинации из трех ударов. Надо не позволить Геннадию пробивать эти серии, лишив его баланса. У него отличный джеб, но у Сергея тоже. Наличие этого удара в арсенале Головкина не означает, что мы не попытаемся удерживать пространство и контролировать действия в ринге. Надо просто работать и набирать баллы», — сказал Розье.

Их поединок состоится 5 октября в Нью-Йорке (США). На кону будут стоять два вакантных титула — IBF и IBO в среднем весе.

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