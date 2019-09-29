Головкин нашел объяснение отказу «Канело» от трилогии в пользу боя с Ковалевым

«Я чувствую себя отлично, как чемпион. Для меня каждый бой чемпионский. Я всегда чувствую себя одинаково. Все поединки для меня одинаково важны. Кажется, Альварес не хочет или не может боксировать со мной, поэтому бой против Ковалева был для него единственным вариантом. Видимо, у него возникли какие-то проблемы, поскольку “Канело” предложили бой со мной, однако он отказался. Это значит, что он специально решил не драться со мной, выбрав вместо этого поединок с Ковалевым. Нельзя недооценивать своего оппонента. В любой ситуации нужно готовиться к сопернику. Это словно дуэль. Неважно, сколько дуэлей у тебя было раньше. Именно эта может стать последней. Отношение Деревянченко к нашему бою и его уважение ко мне демонстрируют, что Сергей серьезно настроен», — цитирует Головкина Boxingnews24.com.