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16:49 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин нашел объяснение отказу «Канело» от трилогии в пользу боя с Ковалевым

Экс-чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (39−1−1, 35 КО) в очередной раз высказался по поводу нежелания мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (52−1−2, 35 КО) проводить с ним третий поединок.

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По его мнению, «Канело» решил драться с россиянином Сергеем Ковалевым только ради того, чтобы не выходить на бой с ним. Напомним, их первый поединок завершился спорной ничьей, а второй — минимальной победой мексиканца.

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«Я чувствую себя отлично, как чемпион. Для меня каждый бой чемпионский. Я всегда чувствую себя одинаково. Все поединки для меня одинаково важны. Кажется, Альварес не хочет или не может боксировать со мной, поэтому бой против Ковалева был для него единственным вариантом. Видимо, у него возникли какие-то проблемы, поскольку “Канело” предложили бой со мной, однако он отказался. Это значит, что он специально решил не драться со мной, выбрав вместо этого поединок с Ковалевым. Нельзя недооценивать своего оппонента. В любой ситуации нужно готовиться к сопернику. Это словно дуэль. Неважно, сколько дуэлей у тебя было раньше. Именно эта может стать последней. Отношение Деревянченко к нашему бою и его уважение ко мне демонстрируют, что Сергей серьезно настроен», — цитирует Головкина Boxingnews24.com.

На ринг GGG вернется 5 октября в Нью-Йорке в бою против украинца Сергея Деревянченко. На кону будут стоять вакантные титулы IBF и IBO в среднем весе.

Альварес же 2 ноября в Лас-Вегасе попытается покорить четвертый дивизион — отобрать титул WBO в полутяжелом весе у Ковалева.

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