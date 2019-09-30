Не только два титула, или что еще будет стоять на кону боя Головкин — Деревянченко

«Пояс IBF имеет не такое большое значение для Головкина. Скорее, это о том, выглядит ли он хорошо и способен ли он использовать победу, чтобы получить трилогию против Альвареса. Хотя “Канело” говорит, что он уже дважды побил GGG, ходят слухи, что он встретится с ним в следующем мае, если тот победит Деревянченко. Сам “Канело” 2 ноября встретится с чемпионом WBO в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым. Если Альварес проиграет этот поединок, ему понадобится трилогия с Головкиным, чтобы повысить свой статус в мире бокса», — пишет автор.