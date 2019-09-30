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30 сентября, источник: Vesti.kz

Не только два титула, или что еще будет стоять на кону боя Головкин — Деревянченко

5 октября в Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden пройдет вечер бокса, главным событием которого станет титульный бой между экс-чемпионом мира в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО) и украинцем Сергеем Деревянченко (13−1, 10 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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На кону в поединке будут стоять два вакантных титула чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе, которыми ранее GGG уже владел.

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Как отмечает обозреватель Boxingnews24.com Барри Холбрук, главным призом для обоих боксеров является возможный поединок с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО) в мае следующего года.

«Пояс IBF имеет не такое большое значение для Головкина. Скорее, это о том, выглядит ли он хорошо и способен ли он использовать победу, чтобы получить трилогию против Альвареса. Хотя “Канело” говорит, что он уже дважды побил GGG, ходят слухи, что он встретится с ним в следующем мае, если тот победит Деревянченко. Сам “Канело” 2 ноября встретится с чемпионом WBO в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым. Если Альварес проиграет этот поединок, ему понадобится трилогия с Головкиным, чтобы повысить свой статус в мире бокса», — пишет автор.

Напомним, Головкин и Альварес дважды дрались в Лас-Вегасе: в сентябре 2017 года их первый бой закончился спорной ничьей, а годом позже — минимальной победой мексиканца. Таким образом, казахстанец потерпел первое поражение в карьере и лишился всех титулов.

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