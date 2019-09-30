Спортсменка из Гондураса приехала на ЧМ по боксу в Улан-Удэ, собрав деньги в интернете

Чемпионат мира по боксу пройдет в Улан-Удэ с 3 по 13 октября, будет разыграно 10 комплектов наград. Сборные команды из разных стран мира начали приезжать в Улан-Удэ на прошлой неделе.

«Приезжают разные команды, спортсмены, ситуации разные, например, к нам прилетела регулярным рейсом из Пекина девушка, представляющая Гондурас. Никого не предупредив, заранее она не регистрировалась. Выяснилось, что для поездки на соревнование в Россию она собирала деньги в интернете», — сказал Иринчеев.

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По его словам, у спортсменки не было возможности связаться с оргкомитетом, она сама через систему онлайн-бронирования зарезервировала себе квартиру в Улан-Удэ, купила билеты и прилетела одна, без тренера. На своей странице в «Инстаграме» спортсменка пояснила, что ситуация возникла из-за того, что бюджет Федерации по боксу Гондураса не предполагает расходы на участие в чемпионате мира — 2019. Поэтому 29 июля 2019 года она попросила помощи у всех неравнодушных и объявила в глобальной сети сбор денег на поездку, чтобы «осуществить свою мечту и представить на чемпионате мира женщин своей страны».

«Уже в Улан-Удэ ей, конечно, помогли наши волонтеры. По регламенту, спортсменам нельзя пребывать в съемном жилье, поэтому этот вопрос мы решили, сейчас она заселяется в отель “Бурятия”, как и все другие участники соревнования, — рассказал Иринчеев. — Ко всему прочему, судьба свела ее с кубинским тренером по боксу, который не является тренером сборной Кубы, а просто приехал на чемпионат из соседней Монголии, он, возможно, будет ее секундантом, это сейчас согласовывается с Международной ассоциацией бокса. Они сейчас вместе тренируются, девушка будет участвовать».