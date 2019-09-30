Усик «увел» из карда Головкина титульный бой двух американцев

Источник: РИА "Новости"

Изначально предполагалось, что Конуэлл выступит в рамках вечера бокса 5 октября в Нью-Йорке, главным событием которого станет бой Геннадий Головкин (39−1−1, 35 КО) — Сергей Деревянченко (13−1, 10 КО), а его соперником будет соотечественник Патрик Дэй (17−3−1, 6 КО). Боксеры должны были разыграть пояс чемпиона США по версии USBA — региональной организации IBF, принадлежащий Конуэллу.

Однако, согласно данным BoxRec, данный поединок состоится в программе другого шоу, которое пройдет на неделю позже — 12 октября в Чикаго и которое возглавят бои Александр Усик (16−0, 12 КО) — Тайрон Спонг (14−0, 13 КО) и Дмитрий Бивол (16−0, 11 КО) — Ленин Кастильо (20−2−1, 15 КО).

При этом Конуэлл в этом году уже дрался в андеркарте Головкина, когда в июне в Нью-Йорке победил соотечественника Кортни Пеннингтона (12−4−3, 5 КО) и завоевал свой титул. В том же вечере бокса казахстанец дебютировал на стриминговом сервисе DAZN, нокаутировав в четвертом раунде канадца Стива Роллса (19−1, 10 КО).