Усик «увел» из карда Головкина титульный бой двух американцев
Американский боксер первого среднего веса Чарльз Конуэлл (10−0, 7 КО) определился с датой следующего боя.
Американский боксер первого среднего веса Чарльз Конуэлл (10−0, 7 КО) определился с датой следующего боя.
Изначально предполагалось, что Конуэлл выступит в рамках вечера бокса 5 октября в
Однако, согласно данным BoxRec, данный поединок состоится в программе другого шоу, которое пройдет на неделю позже — 12 октября в Чикаго и которое возглавят бои Александр Усик (16−0, 12 КО) — Тайрон Спонг (14−0, 13 КО) и Дмитрий Бивол (16−0, 11 КО) — Ленин Кастильо (20−2−1, 15 КО).
При этом Конуэлл в этом году уже дрался в андеркарте Головкина, когда в июне в
В андеркарте боя Головкин — Деревянченко запланированы следующие поединки:
Иван Баранчик (19−1, 12 КО) — Габриэль Брасеро (25−3−1, 6 КО);
Исраил Мадримов (3−0, 3 КО) — Алехандро Баррера (29−5, 18 КО);
Али Ахмедов (15−0, 11 КО) — Эндрю Эрнандес (20−7−2, 9 КО);
Камиль Шеремета (20−0, 4 КО) — Оскар Кортес (27−4, 14 КО);
Брайан Себальо (10−0, 5 КО) — Хавьер Альбоника (14−2, 12 КО);
Никита Абабий (6−0, 5 КО) — Исайя Селдон (13−2−1, 4 КО);
Джо Уорд (дебют) — Марко Дельгадо (5−1, 4 КО).