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30 сентября, источник: Vesti.kz

Илья Ковальчук поддержал Головкина перед боем за два титула чемпиона мира

Российский нападающий клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингс» Илья Ковальчук поддержал казахстанского боксера Геннадия Головкина в преддверии его боя с украинцем Сергеем Деревянченко.

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Соперники встретятся 5 октября в Нью-Йорке (США). На кону их поединка будут стоять два вакантных титула чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе.

На своей странице в Instagram Головкин опубликовал видео из тренировочного зала, сопроводив его текстом: «Работа закончена. Готов к неделе боя».

«Вперед, чемпион», — написал Ковальчук в комментариях.

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Добавим, что Ковальчук и Головкин дружат довольно продолжительное время. Хоккеист не раз посещал бои GGG, а боксер со своей стороны ходил на игры НХЛ.

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