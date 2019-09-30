Илья Ковальчук поддержал Головкина перед боем за два титула чемпиона мира
Российский нападающий клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингс» Илья Ковальчук поддержал казахстанского боксера Геннадия Головкина в преддверии его боя с украинцем Сергеем Деревянченко.
Российский нападающий клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингс» Илья Ковальчук поддержал казахстанского боксера Геннадия Головкина в преддверии его боя с украинцем Сергеем Деревянченко.
Соперники встретятся 5 октября в
На своей странице в Instagram Головкин опубликовал видео из тренировочного зала, сопроводив его текстом: «Работа закончена. Готов к неделе боя».
«Вперед, чемпион», — написал Ковальчук в комментариях.
Добавим, что Ковальчук и Головкин дружат довольно продолжительное время. Хоккеист не раз посещал бои GGG, а боксер со своей стороны ходил на игры НХЛ.