«Не является фаворитом, но..». Аналитик ESPN оценил значение предстоящего боя Ислама

«Исламу удалось эффектное возвращение. Он показал, что может сокрушать соперника. Теперь его ожидает непростое испытание. Каутондоква почти во всех боях побеждал досрочно. Он проиграл лишь Андраде, при этом поражение было судейским решением. Предстоящая битва покажет, насколько Ислам восстановился и готов к соперничеству в новом весе. Я не думаю, что он является однозначным фаворитом, но определенное преимущество имеет. Однозначно, это будет интересный бой», — отметил Барбоза.