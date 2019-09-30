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30 сентября, источник: Vesti.kz

«Не является фаворитом, но..». Аналитик ESPN оценил значение предстоящего боя Ислама

Аналитик телеканала ESPN Фернандо Барбоза в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о бое казахстанского боксера среднего веса Каната Ислама (26−0, 21 КО) против намибийца Уолтера Каутондоквы (18−1, 17 КО).

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Их поединок за второстепенный титул WBO International в среднем весе состоится 26 октября в Алматы. Ранее определились первые участники андеркарта вечера бокса.

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«Исламу удалось эффектное возвращение. Он показал, что может сокрушать соперника. Теперь его ожидает непростое испытание. Каутондоква почти во всех боях побеждал досрочно. Он проиграл лишь Андраде, при этом поражение было судейским решением. Предстоящая битва покажет, насколько Ислам восстановился и готов к соперничеству в новом весе. Я не думаю, что он является однозначным фаворитом, но определенное преимущество имеет. Однозначно, это будет интересный бой», — отметил Барбоза.

Отметим, что Каутондоква в 2018 году дрался за вакантный титул WBO, но четырежды побывал в нокдауне и проиграл единогласным решением судей американцу Деметриусу Андраде (28−0, 17 КО).

Напомним, 5 июля Ислам вернулся после 16 месячного перерыва и за десять секунд нокаутировал доминиканца Хулио де Хесуса (28−2, 27 КО).

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