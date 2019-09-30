Появилась программа мероприятий в неделю боя Головкин — Деревянченко

Мероприятие, которое в качестве зрителей могут посетить все желающие, по времени Нур-Султана состоится во вторник, 1 октября, в 22:00.

Ринг, на который по очереди выйдут боксеры, будет установлен на улице возле Madison Square Garden.

Также в среду, 2 октября, в 22:00 во времени Нур-Султана Головкин и Деревянченко проведут последнюю официальную пресс-конференцию. Она состоится на этой же арене.

Взвешивание же боксеров состоится накануне боя в Manhattan Center, время начало еще не определено.

Напомним, по времени Нур-Султана бой Головкин — Деревянченко состоится утром 6 октября. Ранее стало известно, кто будет транслировать этот поединок в Казахстане, а также появилось точное время начала шоу и главного события.