100 000 000 на старость. Что осталось сделать Головкину до пенсии

Источник: instagram.com/gggboxing

6 октября на знаменитой нью-йоркской арене «Мэдисон Сквер Гарден» 37-летний казахстанец Геннадий Головкин (39−1−1, 35 KO) проведёт бой с 33-летним украинцем Сергеем Деревянченко (13−1−0, 10 KO). На кону этой схватки будет стоять звание чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO.

Старые счёты

После годичного перерыва Геннадий Головкин снова выходит на чемпионскую тропу. Сам он рассчитывал получить в сентябре третий поединок со старым знакомым — мексиканцем Саулем Канело Альваресом. Однако последний, вопреки боссам стриминговой платформы DAZN, с которой он в прошлом году подписал крупнейший в истории спорта индивидуальный контракт размером в $ 365 млн, а также промоутерской компании Golden Boy Promotions, которая уже много лет занимается продвижением его карьеры, отказался снова выходить в ринг с казахстанским экс-чемпионом мира.

Канело мотивировал это решение тем, что, по его мнению, он уже дважды побеждал Головкина и поэтому не видит смысла в их третьем бое. Хотя, как известно, немало специалистов, журналистов и простых любителей бокса придерживаются прямо противоположного мнения. Официально первый бой Геннадия и Сауля завершился ничьей, а во втором поединке мексиканцу была присуждена победа решением большинства судей. Но многие считают, что хотя оба поединка прошли в упорной, конкурентной борьбе, но всё же больше победы в них заслуживал Головкин.

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Так или иначе, но Альварес наотрез отказался драться в ближайшее время с Головкиным и принял решение подняться в полутяжёлую весовую категорию, где 2 ноября должен сразиться с тамошним действующим чемпионом мира по версии WBO россиянином Сергеем Ковалёвым. Затем Канело планирует снова вернуться в средний вес, чтобы защищать принадлежащие ему там мировые титулы по версиям WBC и WBA.

И хотя Оскар де ла Хойя, владелец промоутерской компании, цвета которой представляет Альварес, заявлял в СМИ, что если Головкин снова обзаведётся каким-либо мировым титулом, то Канело рассмотрит возможность провести с ним третий бой, совершенно не факт, что это произойдёт на самом деле, так как очевидно, что Сауль не горит желанием снова делить ринг с Геннадием.

Бой за утраченный мировой титул

После отказа Альвареса от третьей схватки Головкин и представители его команды заявили, что теперь они будут двигаться своим путём. И начать новое восхождение на чемпионские вершины Геннадий собирается с возвращения в своё владение мирового титула по версии IBF.

Так сложилось, что этот пояс казахстанец потерял не в бою с Альваресом, а был лишён его в июне прошлого года за отказ (в угоду матчу-реваншу с тем же Канело) драться с официальным претендентом, каковым (как и нынче) являлся Сергей Деревянченко. Тогда последний разыграл этот ставший вакантным титул с американцем Дэниелом Джейкобсом, проиграв ему раздельным решением судей.

Но Сергей повторно обзавёлся статусом официального претендента на этот пояс, победив по очкам немецкого экс-чемпиона мира Джека Кулькая. А тем временем новым владельцем пояса IBF стал не кто иной как Сауль Альварес, одолевший в объединительном бою вышеупомянутого Джейкобса.

Однако команда Канело не смогла договориться в оговоренные IBF сроки об организации боя с Деревянченко, из-за чего Альварес был лишён мирового титула этой организации. В итоге руководство IBF постановило, что снова ставший вакантным пояс должны разыграть официальный претендент Деревянченко и находящийся на следующей за ним строчке их мирового рейтинга боксёр, каковым оказался Головкин.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BpdqnLiAgta/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BpdqnLiAgta/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BpdqnLiAgta/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by TimE boxing UA 《TBU》 (@time_boxing_ua)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-10-28T04:33:44+00:00">Oct 27, 2018 at 9:33pm PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом, команды казахстанского и украинского средневесов вступили в переговоры и довольно оперативно договорились об организации этого титульного боя. Причём, по неофициальной информации, малоизвестный широкой американской публике Деревянченко получит за эту схватку немыслимый для него гонорар размером в более чем $ 5 млн. Геннадий же заработает за предстоящий бой ещё гораздо больше. Причиной такой щедрости устроителей схватки являются денежные вливания стриминговой платформы DAZN, которая будет транслировать этот поединок.

«Жирный» контракт Головкина с DAZN

После ухода с рынка боксёрских трансляций долгие годы занимавшего в этой нише ведущие позиции кабельного телегиганта HBO, по сути, на его место стал претендовать стремительно развивающийся сервис потоковых видеотрансляций DAZN, который специализируется на показах спортивных соревнований и вторжение которого на телерынок США произошло осенью прошлого года.

И для максимально быстрой собственной раскрутки и масштабного прироста абонентов DAZN производит очень щедрые финансовые вложения. Если говорить о боксе, то боссам этой стриминговой платформы удалось привлечь к сотрудничеству двух самых кассовых боксёров современности — того же Сауля Альвареса, а также популярного британского супертяжеловеса Энтони Джошуа.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Buv8oz2gBbW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Buv8oz2gBbW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Buv8oz2gBbW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Fight Zone Official (@fightzoneboxing)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-03-08T13:34:32+00:00">Mar 8, 2019 at 5:34am PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Немногим позже клиентом DAZN стал и Геннадий Головкин, который в июне нокаутировал канадца Стива Роллса в бою, ставшем первым поединком в рамках подписанного им весной масштабного контракта с DAZN. Это соглашение предполагает проведение Головкиным шести боёв в течение трёх ближайших лет.

За каждый из них он будет получать восьмизначные суммы гонораров, а всего по этому контракту GGG должен заработать около $ 100 млн. Правда, сам Геннадий в одном из интервью сказал, что сумма всё же меньшая, чем пишут на основе инсайдерской информации СМИ, но, действительно, очень серьёзная.

Кроме того, DAZN ещё и обязуется на регулярной основе транслировать по несколько вечеров бокса в год, организуемых промоутерской компанией GGG Promotions. Неофициальные источники утверждают, что гарантированный гонорар Головкина за бой с Роллсом составил $ 15 млн. Если это правда, то за поединок с Деревянченко Геннадий, естественно, должен получить ещё больше.

Новая команда Геннадия

После второго боя с Канело и подписания Головкиным контракта с DAZN, в его команде произошли значительные изменения. Во-первых, GGG расстался со своим тренером. Причём, разошлись они не очень гладко. Бывший наставник Геннадия Абель Санчес, с которым они работали вместе на протяжении последних девяти лет и позиционировали свои отношении почти как отца и сына, обвинил своего подопечного в неблагодарности. Геннадий высказался о прекращении их творческого союза мягче, заявив, что после боёв с Альваресом для него нужны были изменения в тренировочном процессе.

Хотя, по слухам, причина их разрыва лежала в финансовой плоскости. Якобы, заключив большой денежный контракт с DAZN, Головкин предложил тренеру существенно уменьшить процент, который Санчес получал в качестве своего заработка с каждого гонорара Геннадия. Абель посчитал такое предложение от своего многолетнего подопечного унизительным, из-за чего они и расстались.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B2niSh3HN-n/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B2niSh3HN-n/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/gggboxing/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Gennadiy Golovkin | GGG</a> (@gggboxing) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-09-20T03:21:32+00:00">Sep 19, 2019 at 8:21pm PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Затем Головкин довольно быстро нашёл себе другого тренера в лице чернокожего американского специалиста Джонатона Бэнкса, который более всего известен по работе с украинским супертяжеловесом Владимиром Кличко. Сменил Геннадий и катмэна. Теперь в его углу работает также бывший член команды Кличко Джейкоб Ститч Дюран.

Насчёт сотрудничества с новым тренером Головкин высказался так: «Мне сейчас работается очень комфортно. Полностью доверяю тем людям, которые нынче в моей команде, а они уверены во мне. Отношения внутри моего коллектива изменились. Они стали настоящими, искренними, а раньше были фальшивыми. Тренировки у Бэнкса отличаются от тренировок Санчеса. Это две разные школы. С возрастом я утрачиваю скорость и мне нужны какие-то новые трюки. А Бэнкс даёт совершенно другое, не то, что было у Санчеса. Мы сейчас больше работаем над техникой и тактикой. Я чувствую себя подростком, который перешёл в другую школу».

А в августе Геннадий заключил контракт с одним из самых влиятельных промоутеров нынешнего времени британцем Эдди Хирном. Последний известен прежде всего тем, что в прошлом году сумел заключить соглашение на ежегодные трансляции нескольких десятков своих вечеров бокса с тем же стриминговым сервисом DAZN. Хирн является ведущим боксёрским промоутером данного транслятора, а их семилетний контракт оценивается в один миллиард долларов.

Естественно, с таким внушительным денежным обеспечением, таким влиятельным промоутером и такой амбициозной, стремительно развивающейся и завоёвывающей новые мировые рынки стриминговой платформой за спиной Головкин может рассчитывать на очень плодотворное для него как в финансовом, так и в спортивном аспекте проведение завершающего этапа его боксёрской карьеры.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B1ehycgBUOi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B1ehycgBUOi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B1ehycgBUOi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Gennadiy Golovkin | GGG (@ggg_fan_world)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-08-22T18:52:36+00:00">Aug 22, 2019 at 11:52am PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Несмотря на свои 37 лет, что является весьма серьёзным по боксёрским меркам возрастом, выдающийся казахстанский боец, который ранее стал совладельцем исторического рекорда легендарного американца Бернарда Хопкинса по успешному количеству непрерывных защит звания чемпиона мира в среднем весе, намерен ещё несколько лет выходить на ринг.