Назван состав белорусской команды на женский ЧМ по боксу в Улан-Удэ

Медали будут разыграны в весовых категориях: 48 кг, 51 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 64 кг, 69 кг, 75 кг, 81 кг и свыше 81 кг. Ожидается, что участие в состязаниях за 10 комплектов наград примут свыше 500 спортсменок из более чем 50 стран.

Чемпионат мира будет предолимпийским, но из-за разногласий Международной ассоциации бокса и Международного олимпийского комитета во время этого турнира не будут разыгрываться олимпийские лицензии на главный старт четырехлетия, который пройдет в 2020 году в Токио.