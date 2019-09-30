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30 сентября, источник: БЕЛТА

Назван состав белорусской команды на женский ЧМ по боксу в Улан-Удэ

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стал известен состав команды на 11-й чемпионат мира по женскому боксу, который пройдет 3—13 октября в Улан-Удэ (Россия), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации бокса.

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В составе белорусской команды выступят Ольга Лущик (весовая категория 51 кг), Юлия Апанасович (54 кг), Галина Бруевич (57 кг), Алла Яршевич (60 кг), Виктория Кебикова (75 кг) и Екатерина Ковалева (свыше 81 кг).

Медали будут разыграны в весовых категориях: 48 кг, 51 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 64 кг, 69 кг, 75 кг, 81 кг и свыше 81 кг. Ожидается, что участие в состязаниях за 10 комплектов наград примут свыше 500 спортсменок из более чем 50 стран.

Чемпионат мира будет предолимпийским, но из-за разногласий Международной ассоциации бокса и Международного олимпийского комитета во время этого турнира не будут разыгрываться олимпийские лицензии на главный старт четырехлетия, который пройдет в 2020 году в Токио.

На прошлом мировом женском форуме в Нью-Дели (Индия) Виктория Кебикова завоевала бронзовую медаль.

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