Геннадий Головкин: Все мои бои чемпионского уровня

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По словам Головкина, он по-прежнему относится к боям так, будто они титульные, а ему предстоит защищать чемпионский пояс.

«Я по-прежнему ощущаю себя чемпионом. Каждый мой бой является для меня титульным. Все мои поединки — на чемпионском уровне. Мне нельзя недооценивать соперников. К каждому поединку нужно относиться как к последнему. Я никогда не стану смотреть на оппонентов свысока», — цитирует Головкина Boxingscene.com.

Поединок Головкина и Деревянченко пройдет на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США). На кону будут стоять два вакантных титула чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе.