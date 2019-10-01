Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Автомобилист
Локомотив
00
Хоккей. КХЛ
1-й период
Салават Юлаев
Торпедо
00
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Сочи
Футбол. Еврокубки
19:55
Реал
Брюгге
Футбол. Еврокубки
19:55
Аталанта
Шахтер Д
Футбол. Еврокубки
22:00
Локомотив
Атлетико
Футбол. Еврокубки
22:00
Галатасарай
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
22:00
Тоттенхэм Хотспур
Бавария
Футбол. Еврокубки
22:00
Црвена Звезда
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Сити
Динамо З
Футбол. Еврокубки
22:00
Ювентус
Байер
Все события
Фоторепортажи
10Хэмилтон победил на Гран-при России в Сочи
31Знарок расстроил Дацюка, ребенок в папахе, вратарь на «ракете». Фото матча «Спартак» — «Автомобилист»
09:01 (мск), источник: Vesti.kz

Геннадий Головкин: Все мои бои чемпионского уровня

Бывший чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (39−1−1, 35 КО) ожидает увидеть 5 октября улучшенную версию украинца Сергея Деревянченко (13−1, 10 КО).

Наверх
Источник: Reuters

По словам Головкина, он по-прежнему относится к боям так, будто они титульные, а ему предстоит защищать чемпионский пояс.

«Я по-прежнему ощущаю себя чемпионом. Каждый мой бой является для меня титульным. Все мои поединки — на чемпионском уровне. Мне нельзя недооценивать соперников. К каждому поединку нужно относиться как к последнему. Я никогда не стану смотреть на оппонентов свысока», — цитирует Головкина Boxingscene.com.

Поединок Головкина и Деревянченко пройдет на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США). На кону будут стоять два вакантных титула чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе.

По времени Нур-Султана вечер бокса пройдет уже утром 6 октября. Первый из боев стартует в 05:00, поединки главного карда начнутся в 07:00, а ориентировочно в 09:00 на ринг выйдут участники главного события.

Пьяный футболист "Челси" устроил скандал из-за чипсов
Россия пропустит Олимпийские игры 2020 и 2022?
«Магнитка» — на последнем месте. Кто виноват в этом кошмаре?
Заставила украинку сдаться: как Ласицкене вошла в историю
СМИ: «Кристал Пэлас» намерен приобрести футболиста ЦСКА
Гол хавбека МЮ признан лучшим в седьмом туре АПЛ
Орлов ответил Уткину, назвавшему «Зенит» империей зла
РФС: Смолов погорячился в своих высказываниях
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь