Геннадий Головкин: Все мои бои чемпионского уровня
Бывший чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (39−1−1, 35 КО) ожидает увидеть 5 октября улучшенную версию украинца Сергея Деревянченко (13−1, 10 КО).
Бывший чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (39−1−1, 35 КО) ожидает увидеть 5 октября улучшенную версию украинца Сергея Деревянченко (13−1, 10 КО).
По словам Головкина, он
«Я
Поединок Головкина и Деревянченко пройдет на арене Madison Square Garden в
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