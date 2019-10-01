Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Автомобилист
Локомотив
00
Хоккей. КХЛ
1-й период
Салават Юлаев
Торпедо
00
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Сочи
Футбол. Еврокубки
19:55
Реал
Брюгге
Футбол. Еврокубки
19:55
Аталанта
Шахтер Д
Футбол. Еврокубки
22:00
Локомотив
Атлетико
Футбол. Еврокубки
22:00
Галатасарай
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
22:00
Тоттенхэм Хотспур
Бавария
Футбол. Еврокубки
22:00
Црвена Звезда
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Сити
Динамо З
Футбол. Еврокубки
22:00
Ювентус
Байер
Все события
Фоторепортажи
10Хэмилтон победил на Гран-при России в Сочи
31Знарок расстроил Дацюка, ребенок в папахе, вратарь на «ракете». Фото матча «Спартак» — «Автомобилист»
09:27 (мск), источник: Vesti.kz

WBC внедрил санкции для профи-боксеров за участие в Олимпиаде

Всемирный боксерский совет (WBC) будет накладывать санкции на профессиональных боксеров, которые решат принять участие в предстоящих в 2020 году Олимпийских играх в Токио, поскольку считает такую практику опасной для здоровья спортсменов. Об этом сообщает AllBoxing.Ru.

Наверх

«WBC категорически против поощрения профессиональных боксеров к выступлению на Олимпийских играх, — заявил президент организации Маурисио Сулейман, комментируя сделанное Федерацией бокса Мексики предложение чемпиону мира в супертяжелом весе Энди Руису представлять страну на Олимпиаде в Токио. — Олимпийский любительский бокс очень сильно отличается (от профессионального бокса). Это два разных вида спорта, и такая практика очень опасна. Мы не можем с этим согласиться. Любой профессиональный боксер, включая чемпионов и бывших чемпионов, который решит участвовать в Олимпийских играх, будет отстранен WBC минимум на два года».

Отметим, что Сулейман с самого начала высказывался против допуска профессионалов к участию в любительских соревнованиях, заявляя, что они могут нанести ущерб здоровью «неокрепших боксеров-любителей». Результаты боксерского турнира на Олимпиаде-2016 не подтвердили его опасений: лучший из участвовавших в Играх профессионалов, экс-чемпион мира Амнат Руенронг, дошел лишь до 1/8 финала (проиграв последний бой техническим нокаутом), остальные вылетели еще раньше.

Однако на недавнем чемпионате мира в Екатеринбурге произошло резонансное событие, укрепившее позицию Сулеймана и вызвавшее новую волну дискуссий по поводу участия профессионалов в турнирах любителей: будущий обладатель золотой медали, 25-летний супертяжеловес Баходир Джалолов (6−0, 6КО на профессиональном ринге) отправил в тяжелый нокаут в первом раунде считавшегося очень перспективным 20-летнего американца Ричарда Торреса. В результате последнего унесли с ринга на носилках, а после госпитализировали.

Пьяный футболист "Челси" устроил скандал из-за чипсов
Россия пропустит Олимпийские игры 2020 и 2022?
«Магнитка» — на последнем месте. Кто виноват в этом кошмаре?
Заставила украинку сдаться: как Ласицкене вошла в историю
СМИ: «Кристал Пэлас» намерен приобрести футболиста ЦСКА
Гол хавбека МЮ признан лучшим в седьмом туре АПЛ
Орлов ответил Уткину, назвавшему «Зенит» империей зла
РФС: Смолов погорячился в своих высказываниях
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь