WBC внедрил санкции для профи-боксеров за участие в Олимпиаде

«WBC категорически против поощрения профессиональных боксеров к выступлению на Олимпийских играх, — заявил президент организации Маурисио Сулейман, комментируя сделанное Федерацией бокса Мексики предложение чемпиону мира в супертяжелом весе Энди Руису представлять страну на Олимпиаде в Токио. — Олимпийский любительский бокс очень сильно отличается (от профессионального бокса). Это два разных вида спорта, и такая практика очень опасна. Мы не можем с этим согласиться. Любой профессиональный боксер, включая чемпионов и бывших чемпионов, который решит участвовать в Олимпийских играх, будет отстранен WBC минимум на два года».

Отметим, что Сулейман с самого начала высказывался против допуска профессионалов к участию в любительских соревнованиях, заявляя, что они могут нанести ущерб здоровью «неокрепших боксеров-любителей». Результаты боксерского турнира на Олимпиаде-2016 не подтвердили его опасений: лучший из участвовавших в Играх профессионалов, экс-чемпион мира Амнат Руенронг, дошел лишь до 1/8 финала (проиграв последний бой техническим нокаутом), остальные вылетели еще раньше.