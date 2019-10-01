Когда и где смотреть бой Головкина с Деревянченко за два титула чемпиона мира и поединок казахстанца Ахмедова

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Поединок за вакантные титулы IBF и IBO в среднем весе станет главным событием вечера бокса, который пройдет 5 октября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

При этом в андеркарте заявлено семь поединков — в одном из них выступит казахстанец Али Ахмедов (15−0, 11 КО), который в рамках второго среднего веса встретится с американцем Эндрю Эрнандесом (20−7−2, 7 КО).

Полностью кард этого вечера бокса выглядит так:

Геннадий Головкин (39−1−1, 35 КО) — Сергей Деревянченко (13−1, 10 КО);

Иван Баранчик (19−1, 12 КО) — Габриэль Брасеро (25−3−1, 6 КО);

Исраил Мадримов (3−0, 3 КО) — Алехандро Баррера (29−5, 18 КО);

Али Ахмедов (15−0, 11 КО) — Эндрю Эрнандес (20−7−2, 9 КО);

Камиль Шеремета (20−0, 4 КО) — Оскар Кортес (27−4, 14 КО);

Брайан Себальо (10−0, 5 КО) — Хавьер Альбоника (14−2, 12 КО);

Никита Абабий (6−0, 5 КО) — Исайя Селдон (13−2−1, 4 КО);

Джо Уорд (дебют) — Марко Дельгадо (5−1, 4 КО).