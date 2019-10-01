Лебедев может получить бой за титул чемпиона мира по боксу в случае возобновления карьеры

«Такой вариант рассматривается. На данный момент идет подбор соперника для Лебедева, сам боксер также пока не решил, точно ли он возобновит карьеру», — сказал собеседник агентства, не уточнив уровень чемпионского титула WBA.

Лебедев объявил о завершении карьеры в июле. Позднее он заявил о желании возобновить карьеру. Всего на счету 40-летнего боксера 32 победы (23 нокаутом) и два поражения. В последний раз он выходил на ринг в ноябре прошлого года, выиграв у американца Майка Уилсона решением судей.