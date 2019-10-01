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11:33 (мск), источник: ТАСС

Лебедев может получить бой за титул чемпиона мира по боксу в случае возобновления карьеры

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Россиянин Денис Лебедев может получить бой за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в случае возобновления карьеры. Об этом ТАСС сообщили в WBA.

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Источник: РИА "Новости"

«Такой вариант рассматривается. На данный момент идет подбор соперника для Лебедева, сам боксер также пока не решил, точно ли он возобновит карьеру», — сказал собеседник агентства, не уточнив уровень чемпионского титула WBA.

Ранее Лебедев заявлял о желании провести бой с конголезцем Илунгой Макабу. По информации ТАСС, Макабу выдвигает стороне соперника неприемлемые финансовые условия для проведения боя.

Лебедев объявил о завершении карьеры в июле. Позднее он заявил о желании возобновить карьеру. Всего на счету 40-летнего боксера 32 победы (23 нокаутом) и два поражения. В последний раз он выходил на ринг в ноябре прошлого года, выиграв у американца Майка Уилсона решением судей.

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